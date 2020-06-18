رسميا.. 4 اغسطس استئناف الدوري السعودي.. و16 أكتوبر انطلاق الموسم الجديد





وذكرت رابطة الدوري السعودي في بيانا رسميا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، أنه تم تحديد الثلاثاء 4 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري، حتى أن تنتهي المسابقة يوم 9 سبتمبر القادم.





وأضاف بيان الرابطة أن الموسم الجديد من مسابقة الدروي السعودي سينطلق يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، كما سينطلق الموسم الجديد من الكأس يوم 20 أكتوبر 2020.





وأضاف بيان الرابطة، أن سيتم الإعلان عن مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة الدوري الموسم الحالي، ومباريات الموسم الجديد، مطلع الأسبوع المقبل.





ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

أعلنت رابطة الدوري السعودي، تحديد 4 أغسطس المقبل، موعدا رسميا، لعودة مسابقة الدروي السعودي، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".