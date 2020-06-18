مجدي عبد الغني ينعي والدة كابتن هشام عبد المنعم

نعى مجدى عبد الغنى نجم منتخب مصر السابق، والدة الكابتن هشام عبد المنعم من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





"انا لله وانا اليه راجعون وفاه والدة الكابتن هشام عبد المنعم اللهم ارحمها واغفر لها واجعلها من أهل الجنة وصبر أهلها يارب العالمين". ونشر مجدي عبد الغني صورة تجمعه به وكتب معلقا:والدة الكابتن هشام عبد المنعم اللهم ارحمها واغفر لها واجعلها من أهل الجنة وصبر أهلها يارب العالمين".





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يذكر أن توفي اليوم الخميس، والدة هشام عبدالمنعم المدرب العام للمنتخب الوطني للشباب وسوف تشيع الجنازة اليوم من مقر العائلة بمدينة المراغة بمحافظة سوهاج.