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رياضة

مجدى عبد الغنى يشوق متابعيه للدوري الإنجليزي.. شاهد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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سيد احمد

نشر مجدى عبد الغنى نجم منتخب مصر السابق، تغريدة من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " يشوق متابعية بعودة الدورى الانجليزى .

وكتب عبد الغنى " ‏انهارده عودة المتعة والاقتراب من تحقيق أبننا صلاح لـ لقب البريميرليج رسميًا 
بتشجعوا مين في الدوري الانجليزي ؟ " .

وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

‏‎ابننا صلاح وبعدها بتشجعو مين .
‏‎ما بشجع حدا .. 
بس بحب مانشستر يونايتد وبستمتع بلعب الارسنال.
‏‎ليفربول فوق الجميع.
‏‎السيتي طبعا لكن صلاح يستحق اللقب.
‏‎تشلسي.


ويذكر ان أكد مجدي عبد الغني ، أن هدفه مع الفراعنة في شباك هولندا في بطولة كأس العالم 1990، تكليل لنجاحاته وإنجازاته مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، وفترة احترافه في البرتغال.



مجدى عبد الغنى يشوق متابعيه للدوري الإنجليزي.. شاهد
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