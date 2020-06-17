مجدى عبد الغنى يشوق متابعيه للدوري الإنجليزي.. شاهد

نشر مجدى عبد الغنى نجم منتخب مصر السابق، تغريدة من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " يشوق متابعية بعودة الدورى الانجليزى .
وكتب عبد الغنى " انهارده عودة المتعة والاقتراب من تحقيق أبننا صلاح لـ لقب البريميرليج رسميًا
بتشجعوا مين في الدوري الانجليزي ؟ " .
وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :
ابننا صلاح وبعدها بتشجعو مين .
ما بشجع حدا ..
بس بحب مانشستر يونايتد وبستمتع بلعب الارسنال.
ليفربول فوق الجميع.
السيتي طبعا لكن صلاح يستحق اللقب.
تشلسي.
ويذكر ان أكد مجدي عبد الغني ، أن هدفه مع الفراعنة في شباك هولندا في بطولة كأس العالم 1990، تكليل لنجاحاته وإنجازاته مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، وفترة احترافه في البرتغال.
انهارده عودة المتعة 😍— Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) June 17, 2020
والأقتراب من تحقيق أبننا صلاح لـ لقب البريميرليج رسميًا ❤️
بتشجعوا مين في الدوري الانجليزي ؟ pic.twitter.com/ukyDeMA1DP