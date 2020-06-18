AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شهيد كورونا ..تشييع جثمان الدكتور رامي الديب بالغربية ..صور

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:40 م
شهيد كورونا ..تشييع
شهيد كورونا ..تشييع جثمان الدكتور "رامي الديب بالغربية ..صور
Advertisements
أحمد على

شهدت قرية كفر سليمان التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم مراسم تشييع جنازة جثمان الدكتور رامي الديب استشاري قسم الكلي بمستشفي المنشاوي بمسقط رأسه فى مشهد جنائزي مهيب حرص فيه أقارب الطبيب الشهيد وزملاؤه على ارتداء الكمامات والماسكات الطبية وسط حالة من الانهيار والبكاء لدفنه حتي مثواه الأخير بمقابر العائلة .

 اقرأ ايضا :استجابة فورية لشكاوى المواطنين.. نائب محافظ الغربية: لا تهاون أو فساد في استلام الطرق


وتقدم الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة المشيعين فى جنازة الطبيب الشهيد كما حرص على تقديم واجب العزاء لأفراد اسرته والتى جاءت على خلفية اصابته بعدوي فيروس كورونا أثناء فترة عمله بالعزل الصحي بمستشفي كفرالزيات العام .



وكان الدكتور رامي الديب أصيب منذ أكثر من أسبوعين بفيروس كورونا ،أثناء أداء عمله ، بالوحدة الصحية بقرانشو ، حيث كان مسئولا عن وحدة الغسيل الكلوي .



كما تعرضت حالته الصحية للسوء ووعكة صحية كبيرة  نقل على أثرها  إلى عزل كفر الزيات بعد أن ساهم حقنه بالبلازما في رفع نسبة الأكسجين ، لكن بقيت مشكله تتمثل فى أن توقف القلب ليلا أكثر من مره أدى إلى تجلط فى الدم ، وتأثر خلايا المخ  .



وأشارت تقارير الطبية الى أن حالته الصحية قيمت حسب  العلامات الحيويه بلغت 3 من 10 وهذا تقييم قليل جدا ، والأشعه المقطعيه غير جيده نتيجه لتوقف عضلة القلب أكثر من مره ليلا الأمر الذى أصبح معه وضعه الصحي حرجا وصعبا للغاية حتي لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم وهو ما أصاب افراد قريته ومحبيه بحالة من الصدمة والوجيعة.

شهيد كورونا ..تشييع جثمان الدكتور رامي الديب بالغربية ..صور
شهيد كورونا ..تشييع جثمان الدكتور رامي الديب بالغربية ..صور
شهيد كورونا ..تشييع جثمان الدكتور رامي الديب بالغربية ..صور
شهيد كورونا ..تشييع جثمان الدكتور رامي الديب بالغربية ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعلامات النصر.. طبيب متعاف من كورونا: مصرون على حماية المصريين دون مقابل

من علاج المصابين للمعاناة من الفيروس.. رحلة طبيب كفر الزيات المتعافي من كورونا.. صور

أسرته في عزل ذاتي.. تشييع جثمان الطبيب ضحية كورونا بقنا

أهالي شبراملكان يشيعون جثمان شهيد الجيش الأبيض بعد وفاته بـ كورونا.. فرق مكافحة العدوي تشعل النيران في التابوت.. وهذه ملامح حياته في قريته

تعافي ٣٢ مصابا بكورونا وخروجهم من العزل الصحي بـ الغربية

أصيب بأزمة قلبية.. وفاة شخص فى جنازة نجل عمه المتوفى بكورونا.. صور

ترشيحاتنا

بيجاما ستان.. روان بن حسين في إطلالة تبرز جمال أنوثتها

نتيجة قوية وسريعة.. خليط مذهل لعلاج التهاب الحلق

هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة.. مستشار المفتي يجيب

قبل السفر إلى مصر.. الأمن اللبناني يلقي القبض على 3 إرهابيين

مع مراسلى الصحف الأجنبية.. وزيرا السياحة والطيران يصلان مطار الغردقة لتفقد الإجراءات الاحترازية

حكم من نسى ركعة ثم تذكرها وهو في التشهد الأخير.. مستشار المفتي يوضح

AdvertisementS

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

مع مراسلى الصحف الأجنبية.. وزيرا السياحة والطيران يصلان مطار الغردقة لتفقد الإجراءات الاحترازية

بعد تسببها فى انتشار كورونا بالصين.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك فى مصر

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

12 % علاوة وحافزًا يصل لـ 300 جنيه.. احسب مرتبك على حسب الدرجة بعد تصديق السيسي

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

ابنة ممدوح وافي لـ صدى البلد: أرشح محمد يوسف اوزو لتجسيد دور والدي في مسلسل أحمد زكي

وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعانى من سرطان الكبد.. إليك أطعمة تساعد على سرعة الشفاء

بفستان أوف شولدر .. مي عمر تخطف قلوب متابعيها برفقة زوجها

مثلث المهرجانات الشعبية.. أشهر سيارات شاكوش وكمال وحمو بيكا