شهيد كورونا ..تشييع جثمان الدكتور "رامي الديب بالغربية ..صور

شهدت قرية كفر سليمان التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم مراسم تشييع جنازة جثمان الدكتور رامي الديب استشاري قسم الكلي بمستشفي المنشاوي بمسقط رأسه فى مشهد جنائزي مهيب حرص فيه أقارب الطبيب الشهيد وزملاؤه على ارتداء الكمامات والماسكات الطبية وسط حالة من الانهيار والبكاء لدفنه حتي مثواه الأخير بمقابر العائلة .

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وتقدم الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة المشيعين فى جنازة الطبيب الشهيد كما حرص على تقديم واجب العزاء لأفراد اسرته والتى جاءت على خلفية اصابته بعدوي فيروس كورونا أثناء فترة عمله بالعزل الصحي بمستشفي كفرالزيات العام .









وكان الدكتور رامي الديب أصيب منذ أكثر من أسبوعين بفيروس كورونا ،أثناء أداء عمله ، بالوحدة الصحية بقرانشو ، حيث كان مسئولا عن وحدة الغسيل الكلوي .









كما تعرضت حالته الصحية للسوء ووعكة صحية كبيرة نقل على أثرها إلى عزل كفر الزيات بعد أن ساهم حقنه بالبلازما في رفع نسبة الأكسجين ، لكن بقيت مشكله تتمثل فى أن توقف القلب ليلا أكثر من مره أدى إلى تجلط فى الدم ، وتأثر خلايا المخ .









وأشارت تقارير الطبية الى أن حالته الصحية قيمت حسب العلامات الحيويه بلغت 3 من 10 وهذا تقييم قليل جدا ، والأشعه المقطعيه غير جيده نتيجه لتوقف عضلة القلب أكثر من مره ليلا الأمر الذى أصبح معه وضعه الصحي حرجا وصعبا للغاية حتي لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم وهو ما أصاب افراد قريته ومحبيه بحالة من الصدمة والوجيعة.