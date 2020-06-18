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ديني

هل الإنشاد الديني بالآلات الموسيقية حرام

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:25 م
هل الإنشاد الديني
هل الإنشاد الديني بالآلات الموسيقية حرام
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محمود ضاحي
ما حكم الإنشاد الدينى للبنات سواء بالموسيقى أو دونها؟ وهل العزف على الآلات الموسيقية حرام.  سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار أن الإنشاد الديني لا مانع، إن كان ذلك فى إطار محتشم ومؤدب، سواء الموسيقى أو غيرها، وإنما المُحرم ما أوصل إلى الفحش والعرى، والنظر إلى ما حرم الله، لكن فى إطار الترويح عن النفس جائز، لكن الغناء على إطلاقه حرام أم حلال بل هو كلام كما قال الإمام الشافعى فى الشعر، حسنه حسن، وقبحه قبيح.
 

وأضاف أن  الموسيقى صوت حسن، والله عز وجل، فطر الإنسان على حب الحسن، إنما نهاه عن الوقوع فيما حرم، لكن أن تطلب أنه عند سماع صوت حسن ألا تطرب، هذا خلاف الطبع، والإمام الشافعى، كان يمر مع تلاميذته فسمع غناء جارية فى بيت، فقال لتلميذه: أتسمع، قال: نعم، قال: أتطرب؟، قال: لا، فقال له: مالك حس، أى انك لا تملك إحساس، إى أننا لابد أن فصل بين الأمرين، فالعزف على الآلات جائز، ولا شيئ فيه، وهو صوت حسن، يتعلم فيه الإنسان كيف يتحرك بين المقمامات الانسانية، وترقى الاحاسيس، والحرام هو ما حرمه الله، مثل الغناء الفاحش الذى يدعو للزنا، والمحرمات والعرى.

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن عمل المرأة في الإنشاد الديني جائز شرعًا ما دامت الكلمات طيبة، وأداؤها يتوافق مع أحكام الشريعة المعروفة بألا يكون هناك «تميُّع» في طريقة أداء الإنشاد.

وأضافت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة »، أن الله سبحانه وتعالى أمر النساء بالقول بالمعروف، مستشهدة بقوله تعالى: «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا» الأحزاب 32.

ونبهت الداعية الإسلامية، على أنه يجب على المرأة أن تتحرى ما تقول في طريقة إلقائها أو إنشادها.

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