هل الإنشاد الديني بالآلات الموسيقية حرام

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار أن الإنشاد الديني لا مانع، إن كان ذلك فى إطار محتشم ومؤدب، سواء الموسيقى أو غيرها، وإنما المُحرم ما أوصل إلى الفحش والعرى، والنظر إلى ما حرم الله، لكن فى إطار الترويح عن النفس جائز، لكن الغناء على إطلاقه حرام أم حلال بل هو كلام كما قال الإمام الشافعى فى الشعر، حسنه حسن، وقبحه قبيح.

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن عمل المرأة في الإنشاد الديني جائز شرعًا ما دامت الكلمات طيبة، وأداؤها يتوافق مع أحكام الشريعة المعروفة بألا يكون هناك «تميُّع» في طريقة أداء الإنشاد.





وأضافت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة »، أن الله سبحانه وتعالى أمر النساء بالقول بالمعروف، مستشهدة بقوله تعالى: «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا» الأحزاب 32.



