AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم: مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة في الكيمياء عبر هذا الرابط

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:16 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن منصة ثانوية دوت نت ، تقدم لطلاب الثانوية العامة الان المراجعة النهائية في مادة الكيمياء.

حيث وجه وزير التربية والتعليم رسالة لطلاب الثانوية العامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : ادخل على منصة thanaweya.net لطلاب الثانوية العامة وانشئ حساب وسجل في المراجعة النهائية لمادة الكيمياء.

وقال وزير التربية والتعليم : إن هذه المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.


جدير بالذكر أنه تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل فيما يلي :

الأحد 21 يونيو: اللغة العربية 

الخميس 25 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 28 يونيو: الديناميكا

الخميس 2 يوليو: الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو: الفيزياء – التاريخ

الأحد 12 يوليو: الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 19 يوليو: الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو: الجبر والهندسة الفراغية


اقرأ ايضًا| 


وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هناك 5 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل، ستكون إجازة من الامتحانات وهي أيام: الثلاثاء 23 يونيو 2020، والثلاثاء 30 يونيو 2020، والأحد 5 يوليو 2020، والخميس 9 يوليو 2020، والخميس 16 يوليو 2020


كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدولا معدلا لمواعيد تسلم وتسليم امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة، ووفقا للجدول المعلن تصبح المواعيد كالتالي:

- بالنسبة لطلاب الثانوية العامة وطلاب الدمج:
 يتسلم الطلاب التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء يوم 21 يونيو 2020 ويعيدوا تسليمه بعد الاجابة عليه يوم 3 يوليو 2020.

كما يتسلم الطلاب بوكلت امتحان التربية الوطنية يوم 14 يوليو 2020 ثم يعيدوا تسليمه بعد الاجابة عليه يوم 19 يوليو 2020


* طلاب الشهادات الدولية:
يتسلم الطلاب امتحاني اللغة العربية والدين يوم 21 يونيو 2020 ويعيدوا تسليمه بعد الإجابة عليه يوم 3 يوليو.

ويتسلم الطلاب بوكلت امتحان التربية الوطنية يوم 14 يوليو 2020 ، ويعيدوا تسليمه يوم 19 يوليو 2020


* مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا:
يتسلم الطلاب التربية الدينية يوم 21 يونيو 2020 ، ويعيدوا تسليمه بعد الإجابة عليه يوم 3 يوليو 2020

ويتسلم الطلاب بوكلت امتحان التربية الوطنية يوم 14 يوليو 2020 ، ويعيدوا تسليمه بعد الإجابة عليه يوم 19 يوليو 2020


الطلاب المكفوفون:
يتسلم الطلاب امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية، يوم 1 يوليو 2020 ويعيدوا تسليمه يوم 15 يوليو 2020.


وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يتم تسليم وتسلم الكراسات الامتحانية لطلاب المادرس الدولية ومدارس النيل عن طريق مندوب المدرسة.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الثانوية العامة ومدارس الدمج ومدارس المتفوقين والطلاب المكفوفين يكون التسليم بالنسبة لهم شخصيا للطالب، وتقبل أوراق إجابة الطلاب المكفوفين سواء بطريقة برايل أو بطريقة المبصر.


وفي جميع الحالات يتم التوقيع بالتسليم والتسلم في الكشوف المعدة لذلك، وبالنسبة للطلاب المكفوفين يكون التوقيع بالبصمة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الإجابة من البيت" .. طلاب الثانوية العامة والدولية يؤدون 3 امتحانات من المنازل لأول مرة في مصر بسبب كورونا

جدول مواعيد تسليم امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها

التعليم تعلن جدولا معدلا لمواعيد تسليم المواد غير المضافة للمجموع بـ امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد التعديل ومواعيد تسليم كراسات المواد غير المضافة للمجموع

انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأحد.. التعليم تستعين بشركات لتعقيم اللجان فجر السبت.. 560 سيارة إسعاف وكواشف حرارية وفرق طبية وكمامات ومطهرات لمحاربة كورونا.. وغرف عمليات مركزية للمتابعة اللحظية

أسئلة وإجابات في كل المواد لطلاب الثانوية العامة .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

نتيجة قوية وسريعة.. خليط مذهل لعلاج التهاب الحلق

تقسيمة كل 15 يوماً.. الأهلي يعلن خطة عودة النشاط الرياضي

وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

الغذاء الصحي.. دراسة: وفاة 99% من مرضى كورونا الذين يعانون نقص فيتامين د

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ١٨-٦-٢٠٢٠

ذكر بعد الرفع من الركوع تتسابق عليه الملائكة أيهما يصعد به للسماء.. علي جمعة يكشف عنه

AdvertisementS

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

مع مراسلى الصحف الأجنبية.. وزيرا السياحة والطيران يصلان مطار الغردقة لتفقد الإجراءات الاحترازية

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

بعد تسببها فى انتشار كورونا بالصين.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك فى مصر

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

12 % علاوة وحافزًا يصل لـ 300 جنيه.. احسب مرتبك على حسب الدرجة بعد تصديق السيسي

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

الرئيس يجتمع مع رئيس المخابرات العامة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثلث المهرجانات الشعبية.. أشهر سيارات شاكوش وكمال وحمو بيكا

برفقة كلب أسود .. رحاب الجمل تتألق في إطلالة كاجوال

يعزز صحة القلب.. فوائد غير متوقعة وراء التبرع بالدم على صحة الرجال