3 ملايين شهريا تمنع كينو من اللعب لـ الزمالك

استبعد الزمالك فكرة ضم كينو نجم بيراميدز المعار للجزيرة الإماراتي بسبب الراتب الخيالي الذي يحصل عليه اللاعب مقارنة برواتب اللاعبين في القلعة البيضاء، وهو ما جعل إدارة النادي تستبعد فكرة التعاقد مع اللاعب بعد انتهاء مدة إعارته مع الجزيرة الإماراتي.





ورغم تردد أنباء عن تحمل رجل أعمال عربى قيمة عقد كينو السنوى لضمه للزمالك إلا أن الراتب الخيالي الذي يتقاضاه اللاعب البرازيلى يقف أمام ارتدائه الفانلة البيضاء، وهو أيضا ما وقف أمام شائعات انتقاله للنادي الأهلى فى فترات سابقة.





وعلم "صدى البلد" أن كينو يتقاضى راتبا شهريا خياليا لن يقل عن 180 ألف دولار شهريا أى ما يصل إلى 3 ملايين جنيه شهريا تقريبا بإجمالى 36 مليون جنيه سنويا فى عقده مع ناديه بيراميدز .



