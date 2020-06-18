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رياضة

3 ملايين شهريا تمنع كينو من اللعب لـ الزمالك

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
استبعد الزمالك فكرة ضم كينو نجم بيراميدز المعار للجزيرة الإماراتي بسبب الراتب الخيالي الذي يحصل عليه اللاعب مقارنة برواتب اللاعبين في القلعة البيضاء، وهو ما جعل إدارة النادي تستبعد فكرة التعاقد مع اللاعب بعد انتهاء مدة إعارته مع الجزيرة الإماراتي.

ورغم تردد أنباء عن تحمل رجل أعمال عربى قيمة عقد كينو السنوى لضمه للزمالك إلا أن الراتب الخيالي الذي يتقاضاه اللاعب البرازيلى يقف أمام ارتدائه الفانلة البيضاء، وهو أيضا ما وقف أمام شائعات انتقاله للنادي الأهلى فى فترات سابقة.

وعلم "صدى البلد" أن كينو  يتقاضى راتبا شهريا خياليا  لن يقل عن 180 ألف دولار شهريا أى ما يصل إلى 3 ملايين جنيه شهريا تقريبا بإجمالى 36 مليون جنيه سنويا فى عقده مع ناديه بيراميدز .

وخاض ماركوس دي سيلفا كينو 33 مباراة مع بيراميدز فى الموسم الماضى بواقع 32 مباراة بالدوري سجل خلالها 8 أهداف ومباراة فى الكأس أمام طنطا وسجل خلالها هدفين.

وتراجع مستوى كينو عقب انتقاله للجزيرة الإماراتي ولعب 12 مباراة فقط مع الفريق فى الدوري بواقع دقائق 960 دقيقة سجل خلالها هدفين فقط.

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