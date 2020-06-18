محافظ الغربية: توريد 127 ألفا و243 طن قمح بنسبة 97.7% بالصوامع

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم، أنه تم توريد 127 ألفا و 243 طنا و 333 كيلو قمح بنسبة 97.7% .













وطالب محافظ الغربية بإزالة كافة العقبات التي تعوق عملية التوريد تيسيرًا علي المزارعين ، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمزارعين وتعمل علي تقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم.









من جانبه أفاد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية ، أنه تم توريد 55 ألفا و 957 كيلو أمس الأربعاء لأماكن التخزين بنطاق المحافظة بواقع 4 اطنان و 910 كيلو لشركة المطاحن، و 15 طنا و 425 كيلو للشركة المصرية، و 35 طنا و622 كيلو للبنك.









وقال المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل تبلغ 130 ألفا و 703 أفدنة بعد التدقيق.









في المقابل اصدر محافظ الغربية توجيهاته الي مساعديه بالضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقايه من اخطار كورونا .







