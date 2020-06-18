محافظ الغربية: توريد 127 ألفا و243 طن قمح بنسبة 97.7% بالصوامع

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم، أنه تم توريد 127 ألفا و 243 طنا و 333 كيلو قمح بنسبة 97.7% .
وطالب محافظ الغربية بإزالة كافة العقبات التي تعوق عملية التوريد تيسيرًا علي المزارعين ، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمزارعين وتعمل علي تقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم.
من جانبه أفاد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد 55 ألفا و 957 كيلو أمس الأربعاء لأماكن التخزين بنطاق المحافظة بواقع 4 اطنان و 910 كيلو لشركة المطاحن، و 15 طنا و 425 كيلو للشركة المصرية، و 35 طنا و622 كيلو للبنك.
وقال المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل تبلغ 130 ألفا و 703 أفدنة بعد التدقيق.
في المقابل اصدر محافظ الغربية توجيهاته الي مساعديه بالضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقايه من اخطار كورونا .
وشدد محافظ الغربية على ضرورة استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافه منازل سكنيه ومؤسسات المجتمع المدني في الفترة المقبلة.