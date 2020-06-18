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أخبار العالم

الجيش الليبي يرسل دعما إلى مدينة سرت من بنغازي.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:04 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
نشرت فضائية الحدث السعودية شريط فيديو للدعم القادم إلى الجيش الوطني الليبي في مدينة سرت الليبية، وذلك قادما من مدينة بنغازي. 

واستقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اليوم الخميس، الوفد الليبي رفيع المستوى الذي أجرى زيارة إلى روسيا.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، ضم الوفد نائب رئيس مجلس النواب أحميد حومة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، ومندوب القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد المكتب الإعلامي للقيادة العامة، في بيان، أن الوفد تحدث مع حفتر عن الزيارة لروسيا والتي تم خلالها الإشادة بموقف القيادة العامة ومجلس النواب من إعلان القاهرة، خاصة وقف إطلاق النار، والعودة للعملية السياسية وفق ثوابت الشعب الليبي، ورفض العدوان الأجنبي وخروج المرتزقة من البلاد.

وكانت مبادرة مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا تمهيدًا للتفاوض حول حل سياسي للأزمة لاقت ترحيبًا واسع النطاق عربيًا ودوليًا.
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