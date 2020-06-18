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رياضة

مدير الزمالك يكشف السبب الحقيقي لاستقالة سامي الشيشينى

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:11 م
أحمد زاهر مع سامى
أحمد زاهر مع سامى الشيشينى
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منتصر الرفاعى
كذّب أحمد زاهر المدير الإداري لنادي الزمالك ما تردد بشأن واقعة استقالة سامى الشيشينى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لعدم تقاضيه راتبه الشهري على مدار الشهور الثلاثة السابقة.

وقال مرتضى منصور فى وقت سابق إن سامى الشيشينى المدرب العام تقدم بإستقالته إعتراضا على قرار عودة الدوري الممتاز فى هذا التوقيت خوفا من تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

ورد الإعلامى أحمد شوبير  وبعض المواقع على واقعة استقالة الشيشينى بقولهم إن السبب الحقيقى ليس الخوف من كورونا ولكن لعدم تقاضيه راتبه الشهري على مدار الشهور الثلاثة السابقة عقب توقف النشاط الكروي .

وكتب أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك حقيقة استقالة سامى الشيشينى قائلا : من الشخصيات المحترمه جدا فى المجال الرياضى وأول واحد اشتغلت معاه فى النادى وبعتبر نفسى من الناس القريبه منه واول واحد بلغنى بقراره واسبابه أنه كان يعتبر الصحفى محمد صيام الله يرحمه زى اخوه وعلى الدوينى الله يرحمه قريبه والاتنين سبب الوفاة كورونا ودلوقتى حاسس ان الموضوع صعب انه ينزل يشتغل فى وقت زى ده .. والاقى غالبية المواقع وبعض صحفيين كاتبين ان سبب اعتذاره أنه مقبضش بقاله ٣ شهور وناس كاتبه انه طلب زيادة مرتب واترفض..  انا بس عايز اقول حاجه صغيره كابتن سامى فى فترة استاذ ممدوح عباس المرتب اتاخر ٩ شهور ومفكرش يمشى عشان هو ابن النادي وموضوع زيادة المرتب والله العظيم ما حصل وده اللى حصل فى موضوع كابتن سامى.
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