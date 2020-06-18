هل المنتحر كافر؟.. مفاجأة في إجابة الشيخ خالد الجندي.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قاتل النفس طالما لم يستحلها ليس بكافر، وعليه فالمنتحر كذلك ليس كافرًا، ويندرج تحت قتل النفس ويحشر يوم القيامة مع "القتلة".





وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن استحلال ما حرم الله كفرًا، كونها كذبًا على الله سبحانه وتعالى، وتابع: "مثل الإرهابيين الذين يستحلون قتل النفس على خلاف ما أمر به الله سبحانه وتعالى".





وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أنه لا يوجد دليل واحد فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ينص على أن المنتحر كافرًا.





وأوضح "الجندى"، أن هناك من سيقول أن الرسول الكريم لم يصل على المنتحر، مضيفًا: "الصحابة صلوا عليه ولا يوجد حديث واحد ينص على عدم الصلاة على المنتحر".





وتابع: "المنتحر قاتل.. وسيحشر يوم القيامة مع القتلة.. جريمة الانتحار يتم حفظها وقت وقوعها.. القانون يوجه له تهمة قتل نفس".



