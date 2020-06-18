نقل رابع صلاة جمعة.. أحمد دسوقي يتحدث في خطبة الجمعة عن أدب المحن بمسجد السيدة زينب

تنقل وزارة الأوقاف رابع صلاة غدا الجمعة، بعد نحو 3 أشهر على غلق المساجد، شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب، بحضور نحو 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، مشددة على أن إقامة الجمعة قاصرة على مسجد السيدة زينب فقط.









وأقامت الوزارة صلاة الجمعة الماضية بمسجد الحسين، فيما أقامت صلاة الجمعة قبل الماضية بالجامع الأزهر وقبلها بالسيدة نفيسة منوهة بأن موضوع خطبة الجمعة سيكون عن أدب المحن «الأدب مع الله "عز وجل" والأدب مع الخلق»، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.









وكلف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الشيخ أحمد دسوقي مكي مدير إدارة نشر الدين والحياة بأداء خطبة الجمعة في مسجد السيدة زينب ، في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.









وتواصل غرفة العمليات المركزية في وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع، متابعة ورصد باقي المساجد، للتأكد من تنفيذ قرار الغلق، وعدم إقامة صلاة الجمعة بها، بالتنسيق مع كل مديريات الأوقاف بالمحافظات.









وأعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، اليوم الخميس عن استلامها فرش المساجد الجديد للذي تحدث عنه وزير الاوقاف، ضمن الحملة الكبرى لوزارة الأوقاف بفرش المساجد على مستوى الجمهورية .





وتستعد مديرية أوقاف البحر الأحمر لفرش المساجد بالفرش الجديد استعدادا لفتح المساجد خلال الفترة القليلة المقبلة كما اكد وزير الاوقاف فتح المساجد بالمحافظات الاقل اصابه اولا.



