AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أمين الفتوى: ختان الإناث ليس له علاقة بعفة المرأة.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:23 ص
أمين الفتوى: ختان
أمين الفتوى: ختان الإناث ليس له علاقة بعفة المرأة
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد طبيبا متخصصا يقول بالختان للمرأة لأن عدم الختان تكون نضارة وجه المرأة.

وأضاف وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن النبي لم يختن بناته ولم يرد عن ذلك حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ولذلك وجب القول بتحريم ختان الإناث، وبذلك خرجت دار الإفتاء المصرية بتحريمه.

وأشار إلى أن ختان الإناث لا علاقة له بالعفة لا من قريب ولا من بعيد، بالعكس قد يؤدي هذا إلى تنبه البنت مبكرا بالأفكار التي تجول في خاطر البنات.

وأكد أن عدم الختان يؤدي للتناغم بين الرجل والمرأة في العلاقة الزوجية، وهنا إشارة نبوية بأنه لا توجد زيادة في البنت كي يتم قطعها وإنما لها وظيفة.

وأضاف، أن العفة تأتي بالتربية من الأم لبنتها، تعلمها أن جسدها حر ويجب ألا تكون سلعة حتى يأتيها الحلال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسمها تمويلات.. الإفتاء: البنوك لا تعطي قروضا حتى نفتي بتحريمها.. فيديو

لا لختان الإناث يا ريس !!!

خلال اجتماع اللجنة الوطنية للقضاء على الختان.. مايا مرسي: تحركات عملية قوية للحد من تلك الجريمة.. وسحر السنباطي: نفتخر بطرح القضية على رأس أولويات الدولة

ترشيحاتنا

بعد ندمها على إفساد وجهها.. الجمهور يطارد حلا شيحة

القاهرة تنجح في كشف التعنت الإثيوبي ومن يرعاه: نحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة.. سياسة النفس الطويل فضحت خبث أديس أبابا.. ومصر تحتفظ بحقها بقوة القانون

الصحة العالمية تعلن التوصل للمرحلة النهائية لاختبار 3 لقاحات لـ كورونا

اخبار الفن .. وفاة بركات زكي .. حلا شيحة نادمة على إفساد وجهها .. وبعد اصابته بكورونا ظهور جديد لـ مصطفى درويش

حقائق غريبة عن الحجر الأسود.. مكون من 8 قطع وتعرض للسرقة مرتين

لحظة جنان ومش هعمل كده تانى.. حلا شيحة: أجريت عملية تجميل وندمانة عليها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر المستجدات.. مصابو كورونا بدون أعراض يكتسبون مناعة ضعيفة

بإطلالة محتشمة .. نداء شرارة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

حقائق غريبة عن الحجر الأسود.. مكون من 8 قطع وتعرض للسرقة مرتين