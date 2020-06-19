أمين الفتوى: ختان الإناث ليس له علاقة بعفة المرأة.. فيديو

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد طبيبا متخصصا يقول بالختان للمرأة لأن عدم الختان تكون نضارة وجه المرأة.





وأضاف وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن النبي لم يختن بناته ولم يرد عن ذلك حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ولذلك وجب القول بتحريم ختان الإناث ، وبذلك خرجت دار الإفتاء المصرية بتحريمه.





وأشار إلى أن ختان الإناث لا علاقة له بالعفة لا من قريب ولا من بعيد، بالعكس قد يؤدي هذا إلى تنبه البنت مبكرا بالأفكار التي تجول في خاطر البنات.





وأكد أن عدم الختان يؤدي للتناغم بين الرجل والمرأة في العلاقة الزوجية، وهنا إشارة نبوية بأنه لا توجد زيادة في البنت كي يتم قطعها وإنما لها وظيفة.





وأضاف، أن العفة تأتي بالتربية من الأم لبنتها، تعلمها أن جسدها حر ويجب ألا تكون سلعة حتى يأتيها الحلال.



