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رياضة

أسينسو يضيف الثاني لريال مدريد بعد لحظات من نزوله بديلا أمام فالنسيا ..فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سجل فريق ريال مدريد الهدف الثاني في شباك ضيفه فالنسيا في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، فى ختام منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وأحرز ماركو أسينسيو الهدف الثاني بعد نزوله بديلا بلحظات بعد توغل الظهير الأيسر ميندي على حدود منطقة الجزاء ليرل كرة عرضية سددها أسينسيو من لمسة واحدة على يسار سيلسن. 


وجاء هدف التقدم من توقيع الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 61 من تمريرة من البلجيكي إيدين هازارد لينفرد بنزيما بالمرمى مسجلا الهدف في شباك سيلين.

ريال مدريد استحوذ على الكرة منذ بداية المباراة إلا أن التهديد الحقيقي للفريق الملكي ظهر في الدقيقة 12 عن طريق النجم البلجيكي إدين هازارد بعد انفراده بمرمى فالنسيا إلا أن حارس "الخفافيش" يتألق ويبعد الكرة.

رفضت تقنية الفيديو الـ"VAR"، احتساب هدف سجله رودريجو مورينو، مهاجم فالنسيا، فى شباك فريق ريال مدريد، بالدقيقة 21 من زمن اللقاء، بداعى وجود تسلل.


ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتقليص فارق النقاط مع برشلونة، ومواصلة مطاردته على صدارة الليجا.

في المقابل يطمح فالنسيا في انتزاع الثالث نقاط مع الميرنجي، في لقاء الليلة، للحفاظ على حظوظه في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، والمشاركة بالدوري الأوروبي، الموسم المقبل.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة خلف برشلونة متصدر الترتيب بـ 64 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن بـ 43 نقطة.


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