مرتضى منصور: الزمالك كان ملطشة وتبرعت بـ 16 مليون جنيه لدعمه.. فيديو





وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لقناة " الزمالك " أن الفريق وصل لـ نهائي ابطال افريقيا امام صن داونز بالاضافة للتويج بـ الكونفدرالية وكاس مصر 5 مرات متتالية والسوبر الأفريقي والمصري.









وتابع مرتضى منصور أنه لا يخشي اي شىء وبدافع بكل قوته من أجل استعادة هيبة الزمالك مشددا ان النادي " كان ملطشة لمدة 60 عاما".





وأكمل أنه تعرض يوميا لحملات شرسة و لكنه صامد " جبل " ويتحمل الكثير مشددا ان الزمالك اليوم اصبح لا يقل عن برشلونه او ريال مدريد.





أما عن الدوري المصري فأكد ان عدد المباريات المتبقية 19 مباراة وليس 18 حيث أن مباراة القمة امام الاهلي ستعاد حال عادت البطولة.







