مشروع قانون في الكونجرس لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي.. تفاصيل

تقدم نواب أمريكيون، اليوم الجمعة، بمشروع قانون بمجلس النواب الأمريكي لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما وقع الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي.





ويتيح قرار ترامب سلطة الملاحقة القضائية لشركات مثل "فيسبوك" و"تويتر" بسبب سياسة مراقبة المحتوى على منصاتها.



