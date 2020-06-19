مشروع قانون في الكونجرس لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي.. تفاصيل

تقدم نواب أمريكيون، اليوم الجمعة، بمشروع قانون بمجلس النواب الأمريكي لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما وقع الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي.
ويتيح قرار ترامب سلطة الملاحقة القضائية لشركات مثل "فيسبوك" و"تويتر" بسبب سياسة مراقبة المحتوى على منصاتها.
وكان وزير العدل الأمريكي تعهد بأنه سيبدأ في صياغة مشروع قانون يقدم للكونجرس للتصويت عليه لتقييد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهام ترامب إياها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إثر إضافة موقع "تويتر" لأحد تغريدات ترامب تحذيرا يحث على ضرورة مراجعة الحقائق.