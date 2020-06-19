بعد اتهامها بإفساد وجهها.. حلا شيحة تعبر عن ندمها

تعرضت الفنانة حلا شيحة لسيل من الانتقادات عند عرض مسلسل "خيانة عهد" في الموسم الرمضاني الماضي بسبب تغير شكلها نتيجة خضوعها لعملية تجميل.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج التاسعة ، صرحت حلا شيحة : " اجريت عملية تحميل في انفي وكنت لحظة مجنونة وندمت عليها ولكنني لم الحق تعديل شكلي بسبب ضيق الوقت وتصوير المسلسل".

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واضافت :" لن اكرر هذه الخطوة مرة ثانية وسبب فشل هذه التجربة معي ان البساطة هي اكثر ما ميزت ملامحي".

وخضعت حلا شيحة لعملية تصغير الانف ونفخ شفيتها ووجها بالبوتكس، لتبدو بملامح أكثر حدة وجرأة .