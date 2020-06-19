تعرف على موعد تصوير الحلقة الخاصة من مسلسل Friends .. تفاصيل

أعلنت شبكة قنوات HBO عن موعد تصوير الحلقة الاستثنائية الخاصة بالمسلسل الأمريكي الشهير Friends ، والتي ستعرض قريبا بعد مرور أكثر من 20 عاما على عرضه.





وكشفت HBO أن الحلقة سوف تصور في شهر اغسطس المقبل بعد تأجليها بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم.





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وكان نجوم مسلسل Friends وافقوا على تقديم حلقة عن المسلسل الشهير بعد مرور 16 عامًا على انتهاء عرضه والاحتفال بعرض آخر حلقة له في مايو 2004.





يشار إلى أن Friends يعد من أشهر المسلسلات الكوميدية في العالم وقدم في 10 أجزاء وبلغ عدد حلقاته 236 حلقة على مدار 10 أعوام، ومن بطولة جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وومات لوبلان، وديفيد شويمر وماثيو بيري، وليزا كودرو.



