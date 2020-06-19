خطة للتعامل مع إيران.. وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجتمعون اليوم

قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، إنه سيجري اليوم مع نظرائه في بريطانيا وألمانيا، محادثات لتحديد الاستراتيجية بشأن إيران للشهور المقبلة.





وأضاف لودريان، وفقُا لوكالة "رويترز"، أنه سيجدد الدعوة، خلال اجتماع مع نظيريه الألماني والبريطاني اليوم، للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.





وأضاف : "نأمل في أن تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".





وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال في تغريدة أمس الخميس، على حسابه بموقع "تويتر": "ليس لدينا ما نخفيه.. عمليات التفتيش في إيران على مدى 5 سنوات الماضية أكثر من تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية.





وأضاف أنه "من الممكن التوصل إلى حل مناسب" لطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة دخول موقعين نوويين في إيران.