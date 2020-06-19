بإجمالي 200262 حالة.. إيران تسجل 2615 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الجمعة، عن تسجيل قفزة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، سجلت البلاد، وفاة 120 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب كورونا.





كما أعلنت السلطات عن تسجيل 2615 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".





وبذلك يصل إجمالي ضحايا كورونا في إيران، إلى 9392 وفاة، و200262 إصابة.



