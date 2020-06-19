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أخبار العالم

بإجمالي 200262 حالة.. إيران تسجل 2615 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:28 م
قفزة جديدة في إصابات
قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا بإيران
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الجمعة، عن تسجيل قفزة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، سجلت البلاد، وفاة 120 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب كورونا.

كما أعلنت السلطات عن تسجيل 2615 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وبذلك يصل إجمالي ضحايا كورونا في إيران، إلى 9392 وفاة، و200262 إصابة.

وكان علي رضا مروجي، رئيس جامعة کاشان للعلوم الطبیة أكد أن النتائج الإیجابیة لاختبارات مصابي کورونا بمستشفی بهشتي في كاشان وسط إيران، ارتفعت خلال الأیام الخمسة الماضیة، إلى أكثر من 11 مرة.
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