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بخطوات سهلة.. طريقة عمل كفتة الأرز

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:36 م
طريقة عمل كفتة أرز
طريقة عمل كفتة أرز
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هاجر هانئ
تعد كفتة أرز من الأطباق الرئيسية التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.

ولنقدم لكم طريقة عمل كفتة أرز من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير كفتة أرز
 نصف كيلو لحمة مفرومة
 2 كوب دقيق رز 
 ملح
 فلفل اسود 
 سبع بهارات 
 بصل مفروم 
 بقدونس 
 شبت 
 كزبرة 
 عصير طماطم 
 ثوم صحيح 

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طريقة تحضير كفتة أرز
- في الكبة يوضع البصل والملح والفلفل ويفرم جيدا
- يضاف الشبت والبقدونس والكزبرة ثم يضاف الثوم وتفرم جيدا
- تضاف اللحمة المفرومة وتفرم المكونات مرة أخرى ثم يضاف دقيق الأرز وتخلط جيدا
- تشكل الكفتة على شكل أصابع أو كرات ثم تقلى في الزيت الغزير حتى تتحمر ثم توضع في الصلصة
- في طاسة على النار تشوح شرائح الثوم في الزيت ثم يضاف الملح والفلفل
- يضاف عصير الطماطم ويترك حتى يتسبك ثم تضاف الكفتة وتترك حتى تغلي ويقدم جزء محمر وجزء مع الصوص


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