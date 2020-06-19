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ديني

حكم زيارة القبور يوم الجمعة.. دار الإفتاء تجيب

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:32 م
حكم زيارة القبور
حكم زيارة القبور يوم الجمعة .. دار الإفتاء تجيب
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محمد شحتة
أفتى الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، بدار الإفتاء المصرية، بجواز زيارة المرأة للمقابر، بشرط الالتزام بالآداب الشرعية.


وقال ممدوح، فى إجابته عن سؤال: « هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟»،إن المرأة التي تنوي زيارة القبور، عليها أن تلتزم بالستر والعفاف وعدم الخروج عن المحظور شرعا مثل الصراخ والعويل وفعل أفعال الجاهلية.

وذكر أنه يستحب زيارة المقابر والدعاء للأموات في أى وقت دون الالتزام بوقت محدد، وهناك بعض الآثار تقول "إن الله يطلق الأرواح يوم الجمعة" وبعض العلماء يستأنسون بهذه الآثار مع العلم أن بها ضعفا.

واستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث"؛ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ».

وأوضح أمين الفتوى أن المقابر ليست بمسجد ؛ لذا يجوز للمرأة الحائض أن تذهب لزيارة القبور، ولكن تمتنع من قراءة القرآن وهى حائض.


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