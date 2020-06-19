رئيس مياه المنيا: إجراء اختبارات التوظيف أونلاين

أكدت غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة التحول الرقمى فى مختلف الأنشطة ومجالات العمل بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، لاسيما فيما يتعلق بتطوير العنصر البشرى والارتقاء بالاداء المؤسسى.





وأشارت، إلى أن الشركة قطعت شوطا كبيرا فى التدريب الالكترونى لرفع كفاءة العاملين بالشركات، وجارى استكمال تفعيل المنظومة الإلكترونية لتشمل إجراءات التوظيف الموحده على مستوى الشركات التابعة، وفقا للضوابط الموحدة لتوفير عنصر بشرى متميز.





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وفى هذا السياق، أعلن المهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا بالمبادره نحو التعاون والتواصل مع المختصين بقطاع الموارد البشريه بالشركة القابضة، لتقديم كافة الدعم المطلوب والتأكيد على مراجعة نظام الاختبار لتفادى اى ثغرات او شكاوى بتلك التجربة.





وأشار إلى أنه تم إجراء اختبار التوظيف التحريرى online بنجاح كتجربة أولى على مستوى الشركات لاختبار المهندسين الجدد بتخصصات (كهرباء باور ،ميكانيكا باور، مدنى)، وتوفير عنصر بشرى هام جدا لاستلام المشروعات الجديدة لدى الشركة خلال الفترة القادمة.