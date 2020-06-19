تجربة عملية.. وزير السياحة يتفقد الضوابط والاشتراطات بأحد فنادق الغردقة

تفقد الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، ظهر اليوم الجمعة، الضوابط والاشتراطات المتبعة للنزلاء في أحد فنادق مدينة الغردقة، برفقة وفد من مراسلي الصحف والقنوات الأجنبية بمصر .

وبدأ وزير السياحة بتفقد الإجراءات بداية من بوابة الدخول للفندق، وإجراءات عملية التعقيم وتعقيم الحقائب على بوابة الفندق، وصولا بإنهاء إجراءات النزيل على الريسبشن، كذلك عملية التسكين وعملية استخدام حمامات السباحة، وتقديم الطعام والتباعد الاجتماعي بين الأفراد فى كل أنحاء الفندق .

وطبق وزير السياحة بمجرد وصوله أحد فنادق الغردقة، تجربة عملية لاستقبال النزيل بمجرد وصول للفندق حتي تسكينه، حيث قام بقياس درجة الحرارة قبل دخوله وعملية التعقيم كما تفقد عدد من الغرف والمطابخ .

وأكد وزير السياحة والآثار علي منال صلاح مدير السياحة والآثار بالبحر الأحمر، أن تقوم المنشآت السياحية الحاصلة على شهادات الصحة والسلامة بتعليق نسخة من الشهادة في بداية الفندق لمعرفة السائح على حصول الفندق على شهادة السلامة .

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كذلك قام بالتأكيد على استخدام كل سائح قلم شخصي أثناء كتابة بياناته أثناء الدخول، وكذلك يمكن له الاحتفاظ به في غرفته، كذلك أكد على عملية التعامل مع موظفي الكاشير.

كان أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران، تجارب عملية علي الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة الدولي، ومتحف آثار الغردقة، برفقة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبحضور عدد من مراسلي الصحف الأجنبية بمصر .

بدأ وزير السياحة والآثار، ووزير الطيران، أمس الخميس جولتهم في مطار الغردقة الدولي ، بتفقد الإجراءات الاحترازية المتبعة، بتفقد الكاميرات الحرارية في صالة الوصول الدولي التابعة لإدارة الحجر الصحي بالمطار .

وشرح الدكتور كريم هشام، نائب مدير إدارة الحجر الصحي بالبحر الأحمر، طريقة عمل الكاميرات الحرارية والتي بدورها تقوم بقياس درجة الحرارة خلال مرور الركاب من أمامها دون قياس درجة حرارة، كذلك يصدر منها إنذار في حالة مرور شخص لا يرتدي الكمامة.