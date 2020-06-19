AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تجربة عملية.. وزير السياحة يتفقد الضوابط والاشتراطات بأحد فنادق الغردقة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:25 م
وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار خلال جولته التفقدية
Advertisements
إبراهيم جادالله

تفقد الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، ظهر اليوم الجمعة، الضوابط والاشتراطات المتبعة للنزلاء في أحد فنادق مدينة الغردقة، برفقة وفد من مراسلي الصحف والقنوات الأجنبية بمصر .

 

وبدأ وزير السياحة بتفقد الإجراءات بداية من بوابة الدخول للفندق، وإجراءات عملية التعقيم وتعقيم الحقائب على بوابة الفندق، وصولا بإنهاء إجراءات النزيل على الريسبشن، كذلك عملية التسكين وعملية استخدام حمامات السباحة، وتقديم الطعام والتباعد الاجتماعي بين الأفراد فى كل أنحاء الفندق .

 

وطبق وزير السياحة بمجرد وصوله أحد فنادق الغردقة، تجربة عملية لاستقبال النزيل بمجرد وصول للفندق حتي تسكينه، حيث قام بقياس درجة الحرارة قبل دخوله وعملية التعقيم كما تفقد عدد من الغرف والمطابخ . 

 

وأكد وزير السياحة والآثار علي منال صلاح مدير السياحة والآثار بالبحر الأحمر، أن تقوم المنشآت السياحية الحاصلة على شهادات الصحة والسلامة بتعليق نسخة من الشهادة في بداية الفندق لمعرفة السائح على حصول الفندق على شهادة السلامة .

  اقرأ أيضا: للحفاظ على العمالة.. محافظ البحر الأحمر يعيد النظر في قرار غلق الفندق المخالف للضوابط


كذلك قام بالتأكيد على استخدام كل سائح قلم شخصي أثناء كتابة بياناته أثناء الدخول، وكذلك يمكن له الاحتفاظ به في غرفته، كذلك أكد على عملية التعامل مع موظفي الكاشير.

 

كان أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران، تجارب عملية علي الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة الدولي، ومتحف آثار الغردقة، برفقة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبحضور عدد من مراسلي الصحف الأجنبية بمصر .

 

بدأ وزير السياحة والآثار، ووزير الطيران، أمس الخميس جولتهم في مطار الغردقة الدولي ، بتفقد الإجراءات الاحترازية المتبعة، بتفقد الكاميرات الحرارية في صالة الوصول الدولي التابعة لإدارة الحجر الصحي بالمطار .

 

وشرح الدكتور كريم هشام، نائب مدير إدارة الحجر الصحي بالبحر الأحمر، طريقة عمل الكاميرات الحرارية والتي بدورها تقوم بقياس درجة الحرارة خلال مرور الركاب من أمامها دون قياس درجة حرارة، كذلك يصدر منها إنذار في حالة مرور شخص لا يرتدي الكمامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل السماح باستقبال زائرين.. وزير السياحة يتفقد عيادات فنادق البحر الأحمر

إقبال على السياحة الداخلية فى العيد.. ٢٣ فندقا كامل العدد بالبحر الأحمر

سياحة البحر الأحمر: فحص 6 فنادق جديدة بالغردقة ومرسى علم لاستقبال السائحين

72 فندقا تسلمتها.. سياحة البحر الأحمر: شهادات ضوابط صحية لفنادق جديدة الأسبوع الجارى

خلال أيام.. تسليم 12 فندقا شهادات الصحة والسلامة لاستقبال السياحة الداخلية

محافظ البحر الأحمر: لم نرصد حالات كورونا منذ رفع نسب الإشغال الفندقى لـ 50%

ترشيحاتنا

بعد ندمها على إفساد وجهها.. الجمهور يطارد حلا شيحة

مقطورة طائشة.. القصة الكاملة لمصرع مذيع في حادث مروع بطوخ

فرج عامر يوافق على بيع حسام حسن بشرط وموقف سموحة من ضم صالح جمعة

منعا لأعطال الأوتوبيس.. شوبير يعلن كواليس اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية وتفاصيل جدول الموسم الجديد.. فيديو

لعنة الطائرات الورقية تطارد أطفال القليوبية.. حصدت أرواح وتتسبب في أعطال الكهرباء ..صور

بالتايجر الأحمر .. حلا الترك بإطلالة تبرز أنوثتها

AdvertisementS

لتقليل التزاحم.. رئيس الوزراء يوجه بزيادة عدد مكاتب البريد ومراكز خدمات الشهر العقاري

أنا قتلت مراتي يا باشا .. تاجر البطيخ اتجوزها شهر وخلص عليها .. تفاصيل جريمة المساكن الاقتصادية في حلوان.. صور

صلوا في رحالكم..عالم أزهري: فتح المساجد خلال فترة الأوبئة معصية لله

الطب الوقائي يزف بشرى لـ أصحاب الأمراض المزمنة

بعد امتلائه فوق طاقته.. فتح تدريجي لسطح المسجد النبوي في صلاة الجمعة الثالثة.. صور

طاهر محمد طاهر على أعتاب الأهلي

عقب أسبوع من شائعة وفاته في حادث سير.. مستشار محافظ المنوفية الأسبق يلقى مصرعه

غدا السبت..ذروة فصل الصيف فلكيا وأطول أيام العام وأقصرها ليلا في مصر

مفاجأة.. فيروس كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي.. تفاصيل

رسمت البسمة على وجه الملايين.. من هي ماما سناء التي توفيت بكورونا.. صور

الحكومة: طلبات اعتذار المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة لن تسبب عجزا في أعداد المشرفين

تحت شعار 100 مليون صحة.. الصحة تعلن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس mercedes تطرح موديلات جديدة في مصر تجميع محلي لأول مرة.. صور

أطعمة تعالج حساسية الجيوب الأنفية.. أغربها السمك والتفاح

هتتجوز قريب.. خطوات تحضير الجاكوزي في المنزل