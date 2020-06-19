رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس: لازلنا في مرحلة الخط الصاعد لأعداد إصابات كورونا.. فيديو

قال الدكتور أشرف العقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس إن أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا ، هى التي تحدد المرحلة إذا ما كانت خطيرة أو تميل للاستقرار.





وأضاف الدكتور أشرف العقبة، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أن الأعداد لا تزال مرتفعة، وهو ما يشير إلا أننا مازلنا في مرحلة الخط الصاعد لأعداد الإصابات بـ ـ فيروس كورونا





ونوه رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا، يشير إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، وأساليب الوقاية الشخصية.





وأوضح "العقبة" أنه وحتى تلك اللحظة، لم تسجل أية أدلة علمية مؤكدة، تغييرات جوهرية للفيروس،لافتا إلى أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، أعراضه تتغير مع الوقت، وليست أعراضه ثابتة.





وتابع: أن أعراض الجهاز الهضمي أصبحت من الأعراض الهامة لفيروس كورونا، مؤكدا أن حدة الأعراض التي تظهر على المريض تتوقف على كمية الفيروس التي التقطها الشخص، وقدرة جهازه المناعي على المقاومة.