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تعليم

من بينها جامعة الملك سلمان.. فودة يتفقد مشروعات بشرم الشيخ تمهيدا لافتتاحها في ٣٠ يونيو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:36 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
 تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عدد من المشروعات بمدينة شرم الشيخ والتي تم الإنتهاء منها تمهيدا لافتتاحها  في 30 يونيو  الجاري، برفقته اللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ.

وتفقد المحافظ أعمال الطرق والمشايات وأعمال التجميل والانترلوك والإضاءة التي نفذتها المحافظة في محيط جامعة الملك سلمان إستعدادا لافتتاح فرع الجامعة بشرم الشيخ ويشمل فرع الجامعة بشرم الشيخ كليات الألسن واللغات التطبيقية، كلية السياحة والفنادق، كلية العمارة، كلية الإنتاج الإعلامي، كلية الفنون والتصميم

كما قام المحافظ بتفقد أعمال المدرسة المصرية اليابانية التي سيتم إفتتاحها في 30 يونيه من العام الجاري لتبدأ الدراسة بها في العام الدراسي 2020 / 2021 حيث تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية وأعمال الطرق المؤدية الي المدرسة وأعمال اللاند سكيب والتجميل والملعب داخل سور المدرسة، وأشاد المحافظ بهذا الإنجاز الضخم والحضاري الذي يستكمل منظومة التعليم في شرم الشيخ بجميع مراحله من مرحلة رياض الاطفال  الي المرحلة الجامعية بجامعة الملك سلمان.

كما تفقد فودة أعمال المشايات والطرق والميادين ضمن أعمال تطوير منطقة حي النور تواكبا مع إفتتاح جامعة الملك سلمان والمدرسة المصرية اليابانية والتي ستحدث طفرة  بمدينة شرم الشيخ
اقرا ايضا : 
 
من بينها جامعة الملك سلمان.. فودة يتفقد مشروعات بشرم الشيخ تمهيدا لافتتاحها في ٣٠ يونيو
من بينها جامعة الملك سلمان.. فودة يتفقد مشروعات بشرم الشيخ تمهيدا لافتتاحها في ٣٠ يونيو
من بينها جامعة الملك سلمان.. فودة يتفقد مشروعات بشرم الشيخ تمهيدا لافتتاحها في ٣٠ يونيو
من بينها جامعة الملك سلمان.. فودة يتفقد مشروعات بشرم الشيخ تمهيدا لافتتاحها في ٣٠ يونيو
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