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فن

دانا حمدان تقضي الإجازة الصيفية برفقة شقيقتها.. شاهد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:45 م
دانا حمدان وشقيقتها
دانا حمدان وشقيقتها مي سليم
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محمد بدران
شاركت الفنانة دانا حمدان متابعيها  بصورة جديدة لها عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت دانا حمدان برفقة شقيقتها مى سليم بإطلالة صيفية مبهجة خلال قضاء الإجازة على أحد الشواطئ.

يُذكر أن أحدث أعمال دانا حمدان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".


ويشارك في بطولته إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

دانا حمدان تقضي الإجازة الصيفية برفقة شقيقتها.. شاهد
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