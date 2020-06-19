زعيم الأغلبية يكشف موعد انتخابات مجلس الشيوخ

على عدة تساؤلات، أبرزها مسار قانون مجلس الشيوخ الآن بعد الموافقة عليه مؤخرا من مجلس النواب وموعد انتخابات مجلس الشيوخ. رد الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،









وقال "زعيم الأغلبية" فى بيان له منذ قليل، إنه بعد الموافقة عليه من مجلس لنواب يعرض على مجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته ثم يعود إلى مجلس النواب ثم يرفع إلى رئيس الجمهورية بالتفضل بالنظر بالتصديق عليه ومن ثم ستحدد الهيئة العليا للانتخابات الموعد الذى تجرى فيه الانتخابات.





وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لا بد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.



