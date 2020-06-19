AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: وضع خطة للإخلاء حال حدوث طارئ بامتحانات الثانوية العامة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:47 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تراجع الاستعدادات الطبية الممكنة لامتحانات الثانوية العامة مع مديري مديريات الصحة والتعليم بالمحافظات، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بهذا الأمر.

 
وأوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي أم سي"ـ الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على شاشة dmc، أن تم توفير سيارات الإسعاف أمام مقار اللجان وسلسلة زيارات لوزيري التعليم والصحة للجان امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن هناك خطة تم وضعها للإخلاء المقرر في حالة حدوث أى طارئ بامتحانات الثانوية العامة.


ولفت متحدث الصحة إلى أنه تم عقد لقاءات مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص للاتفاق على ضوابط وتسعيرة المستشفيات الخاصة مؤكدا أن غالبية مستشفيات القطاع الخاص استجابت لقرارات الوزارة بشأن تسعيرة علاج مصابي كورونا.

وأشار مجاهد إلى أن البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا أثبت فاعليته وكفاءته بشكل كبير ، كما أن هناك تنسيقا يوميا مع وزارة التعليم العالي لتوفير خدمة جيدة لمرضى  كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم تشدد على إجراءات تعقيم لجان الثانوية العامة والدبلومات ثم إغلاقها لحمايتها من التلوث

بالصور.. شاهد بدء عمليات تعقيم وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

تعليم الجيزة: تم تجهيز لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

نائب محافظ الإسماعيلية يشهد توقيع بروتوكولات الاستعداد لـ امتحانات الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة يدشنون هاشتاج حياتنا مهمة زي طلاب النيل .. ويؤكدون : إلغوا لنا الامتحانات زيهم .. و وزير التعليم: النظام المطبق في مدارس النيل مختلف .. ولن نتراجع عما أعلنَّاه بهذا الشأن

رفع درجة التأهب وتأمين جميع اللجان بمدارس الإسماعيلية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

حالة حيرت الأطباء.. مريضة تعاني من أعراض كورونا 3 أشهر ونتيجة فحصها سلبية

أخبار الاهلي.. الخطيب يقود ملف شراء رمضان صبحي نهائيا.. طاهر محمد طاهر على أعتاب النادي

الصحة: ارتفاع عدد حالات المتعافين من كورونا إلى 13928

عطل واتسآب يصل مصر.. مفيش أونلاين أو last seen

زوج يُرجم حتى الموت بعد قطعه ليدي زوجته بالمنجل .. تفاصيل

خبير أمني: الجيش المصري "صخرة الشرق الأوسط" للدفاع عن الأمة العربية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصين تكشف عن طرازات فولكس فاجن الجديدة فى أسواقها.. صور

بـ الأبيض الكاجوال.. يارا بإطلالة تبرز جمالها وسط الأشجار

تعزيز القدرة الجنسية.. 7 فوائد لتناول الكبدة الجملي