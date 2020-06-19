الصحة: وضع خطة للإخلاء حال حدوث طارئ بامتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تراجع الاستعدادات الطبية الممكنة لامتحانات الثانوية العامة مع مديري مديريات الصحة والتعليم بالمحافظات، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بهذا الأمر.





وأوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي أم سي"ـ الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على شاشة dmc، أن تم توفير سيارات الإسعاف أمام مقار اللجان وسلسلة زيارات لوزيري التعليم والصحة للجان امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن هناك خطة تم وضعها للإخلاء المقرر في حالة حدوث أى طارئ بامتحانات الثانوية العامة.









ولفت متحدث الصحة إلى أنه تم عقد لقاءات مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص للاتفاق على ضوابط وتسعيرة المستشفيات الخاصة مؤكدا أن غالبية مستشفيات القطاع الخاص استجابت لقرارات الوزارة بشأن تسعيرة علاج مصابي كورونا.





وأشار مجاهد إلى أن البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا أثبت فاعليته وكفاءته بشكل كبير ، كما أن هناك تنسيقا يوميا مع وزارة التعليم العالي لتوفير خدمة جيدة لمرضى كورونا.



