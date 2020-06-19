AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بصحبة أصدقائها | اليسا بإطلالة أنيقة.. شاهد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:43 م
اليسا
اليسا
Advertisements
محمد بدران


نشرت المطربة اللبنانية إليسا، صورة جديد لها، عبر موقع التواصل الإجتماعى و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت إليسا فى الصورة برفقة عدد من أصدقائها وعلقت قائلة "وهذا هو التفاف" نالت إعجاب متابعيها".


يذكر أن احدث أعمال إليسا أغنية «قهوة الماضي» كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي ضمن ألبوم إليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر، وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.


وطرحت إليسا في شهر أبريل الماضي 2020 أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب"


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إليسا تحصد 1.2 مليون مشاهدة بـ قهوة الماضي

إليسا تحصد 2.6 مليون مشاهدة بـ قهوة الماضي

قهوة الماضي لـ إليسا تقترب من 3 ملايين مشاهدة.. فيديو

بالتعاون مع رامى جمال.. إليسا تستعد لطرح أغنية جديدة.. تفاصيل

إليسا تحصد 2.8 مليون مشاهدة بـ قهوة الماضي

إليسا تحصد 3 ملايين مشاهدة بـ قهوة الماضي

ترشيحاتنا

خبير أوبئة: موجة ثانية من فيروس كورونا قادمة

6 أندية تطلب ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي

صفعة مهينة لـ الغنوشي.. رئيس البرلمان الكويتي: الوقت ليس مناسبا لاستقباله

فى ليلة الزفاف.. مصرع 3 فتيات بينهن عروسة إثر سقوط سيارتهن بترعة فى ديرمواس

الصحة تعلن الانتهاء من خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة.. ومناشدة عاجلة لأولياء الأمور

الصحة: 5 إرشادات لغسيل الملابس في زمن كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتنظيف الكبد .. 5 أطعمة تقضي على السموم

يمنع تكاثر فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته حول عقار ايفرمكتين

سرب من النحل يغزو منزلا ويروع سكانه 5 أيام متواصلة | شاهد