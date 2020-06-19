بصحبة أصدقائها | اليسا بإطلالة أنيقة.. شاهد





نشرت المطربة اللبنانية إليسا، صورة جديد لها، عبر موقع التواصل الإجتماعى و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وظهرت إليسا فى الصورة برفقة عدد من أصدقائها وعلقت قائلة "وهذا هو التفاف" نالت إعجاب متابعيها".





يذكر أن احدث أعمال إليسا أغنية «قهوة الماضي» كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي ضمن ألبوم إليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر، وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.



