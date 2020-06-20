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تعليم

تعليم الإسماعيلية تجهز غرف عزل بلجان الثانوية العامة

السبت 20/يونيو/2020 - 05:01 ص
تجهيز غرف عزل بلجان
تجهيز غرف عزل بلجان الثانوية العامة بالاسماعيلية
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انجي هيبة
جهزت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية بإدارة الدكتور خالد القبيصي، غرف عزل طبي بلجان الثانوية العامة والمقرر لها بعد غد الاحد، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

قال الدكتور خالد القبيصي وكيل تعليم الاسماعيلية لصدي البلد، تم تجهيز ما يقرب من ٧٤ غرفة عزل ب٣٧ لجنة، تحت إشراف مديرية الصحة وهيئة التامين الصحية.
 
اكد القبيصي رفع درجة استعداد فريق الانتشار السريع للتأمين الطبي والدعم الطاريء.

واضاف:" سيتم توقيع الكشف الطبي وقياس درجة الحرارة علي كل مار ببوابة اللجان الامتحانية وملاحظه الأعراض الظاهرة.

اوضح في حالة الشك في الطالب، سيتم عزله في غرفة العزل واجراء الامتحان بداخلها ثم نقله عن طريق الاسعاف ليتم توقيع الكشف الطبي عليه وتحديد امكانيه استئناف الامتحانات او تأجيلها بمبرر مرضي، مشيرا الي توفير كافه المستلزمات الطبية من ادوية واسعاف بمحيط اللجان.

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واستمرارا لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوي، قامت إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات باشراف حمزة شطا مدير ادارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بتنفيذ عملية التطهير والتعقيم للجان إمتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بالإدارات التعليمية الخارجية لمحافظة الإسماعيلية في مبادرة منها لحماية الطلاب.
تعليم الإسماعيلية تجهز غرف عزل بلجان الثانوية العامة
تعليم الإسماعيلية تجهز غرف عزل بلجان الثانوية العامة
تعليم الإسماعيلية تجهز غرف عزل بلجان الثانوية العامة
تعليم الإسماعيلية تجهز غرف عزل بلجان الثانوية العامة
تعليم الإسماعيلية تجهز غرف عزل بلجان الثانوية العامة
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