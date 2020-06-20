تعليقا عن الموجة الثانية لكورونا.. أستاذ علم الفيروسات: إحنا لسه في الأولى.. فيديو

كشف الدكتور أيمن الشيبيني، أستاذ علم الفيروسات بمدينة زويل، حقيقة دخول العالم في الموجة الثانية لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن العالم ما زال في الموجة الأولى من الوباء العالمي الخطير.





وأضاف الشيبيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعد، مقدم برنامج "باب الخلق"، المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء اليوم الجمعة، أن الوضع عالميًا بالنسبة للفيروس متغير حسب التعامل كل دولة والوضع للفيروس ، متابعا أن الصين بعد أن انحصر الوباء فيها بإجراءات احترازية عالية جدًا، ظهرت حالات أخرى وكان مصدر العدوى حسب ما يظنون هو سمك السلمون، ومن الممكن أن يكون مصدره التلوث الخلقي.

وتابع أستاذ علم الفيروسات بمدينة زويل، أنه بناءًا على هذا الأمر ظهرت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد وبدؤوا إجراءات احترازية، مشيرا إلى أن الموجة الثانية تعني أنه ظهور إصابات بالفيروس بعد انتهاء الفيروس بفترة من الوقت وتكون أسوأ من الموجة الأولى.

وأكمل

كشف الدكتور أيمن الشيبيني، أستاذ علم الفيروسات بمدينة زويل، أن موقف مصر بالنسبة للفيروس هو أننا ما زلنا في الموجة الأولى، وكلما زاد العدد كلما قل، مستدركا أنه :"إحنا لسة في الموجة الأولى من كورونا".