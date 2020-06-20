ظاهرة تتكرر سنويا.. الشمس تتعامد على مذبح بكنيسة في ميت غمر

شهدت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الأثرية بصهرجت الكبرى بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، ظاهرة معمارية فريدة، تتكرر في يوم 12 بؤونة من كل عام قبطي، وهي تعامد شعاع الشمس على كرسي مذبح الملاك ميخائيل بالكنيسة.
وترأس نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها صلاة القداس الإلهي علي مذبح رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمناسبة عيده، ووسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا المستجد، بمشاركة عدد محدود من الأباء الكهنة، بدون حضور شعبي.
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الأقباط في الفلك والبناء تستمر ثلاثة أيام في عيد الملاك ميخائيل، كما أنها تحدث على المذابح الأخرى في عيد مارجرجس يوم 16 أبيب على مذبح بالكنيسة، وفي عيد العذراء 16 مسرى على مذبحها بالكنيسة ذاتها.
وتحدث تلك الظاهرة الفريدة في بعض الأماكن الأخري، منها كنيسة الملاك بكفر الدير بمدينة منيا القمح، ويبدو أن الأقباط قديما ورثوا تلك المهارات والعلوم الفلكية من الفراعنة الذين صنعوا ذلك في بعض معابدهم، من خلال الحساب الدقيق لتلك الظاهرة والذى يثبت تقدمهم وحضارتهم مثلما يحدث في ظاهرة تعامد الشمس علي تمثال رمسيس الثاني يوم ميلاده وتتويجه.
ظاهرة تعامد الشمس بكنيسة مارجرجس بصهرجت الكبرى بميت غمر تعد ظاهرة هامة وتتم في نفس التوقيت من كل عام خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس على المذابح الثلاثة بالكنيسة، وجرى اكتشافها منذ 6 سنوات خلال عمليات الترميم التي كان يقوم بها الدكتور شارل شكري، ومساعده الدكتور سعد مكرم، الأستاذ بكلية هندسة المنصورة.