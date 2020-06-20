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رياضة

كل سنة وانت طيب يا معلم.. أيمن طاهر يهنئ حسن شحاته بعيد ميلاده

السبت 20/يونيو/2020 - 03:36 ص
ايمن طاهر
ايمن طاهر
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ميرنا محمود
حرص أيمن طاهر مدرب حراس المرمي على تهنئة  حسن شحاتة  المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني الأول بعيد ميلاد اليوم  الموافق ١٩ يونيو 

ونشر  ايمن  صورة تجمعه بحسن شحاته  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام  وعلق  قائلًا : كل سنه و حضرتك طيب يا معلم ربنا يديم عليك الصحه 

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يذكر ان حسن شحاتة  من مواليد كفر الدوار ولعب لنادي الزمالك وكاظمة والعربي وحاز جائزة أفضل لاعبٍ في آسيا عام 1970. 


واعتزل عام 1983 وعمل شحاتة في مجال التدريب فور اعتزاله وسجل نجاحات مع العديد من الأندية المصرية، ونجح في التتويج بلقب بطولة أفريقيا لعام 2003 مع منتخب مصر للشباب. ثم حقَّق العديد من الإنجازات الهامّة خلال تدريبه للمنتخب المصري من 2004 إلى 2011، إذ يُعدّ أطول من شغل هذا المنصب في تاريخ المنتخب المصري.


وقاد المنتخب الوطنى الاول لإحراز كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، وبذلك يصبح المنتخب المصريُّ أكثَرَ منتخب إفريقي حاز كأس الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب، والوحيد الذي استطاع إحراز 3 بطولات متتالية.
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