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فن

كسرت حظر الطيران ... سامح حسين يطلق طائرة ورق من أعلى سطح منزله.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 05:35 ص
سامح حسين
سامح حسين
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ميرنا محمود
شارك النجم سامح حسين، جمهوره فيديو جديد من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات تيك توك 
وظهر سامح حسين وهو يطلق طيارة ورقية من اعلي  سطح منزله.

وعلق  سامح على الفيديو قائلًا: انا كسرت حظر الطيران 

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي:

الحظر يعمل اكتر من كدا ، دولا حبيبي ، ربنا يسعدك
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يذكر أن آخر فيديو لـ سامح حسين مع ابنته كان كوميديا وهو يذاكر لها وانتشر الفيديو بطريقة سريعة. 

وآخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.

مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي
@sameh_hussien

انا كسرت حظر الطيران 😂

♬ original sound - sameh_hussien
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