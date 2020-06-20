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اقتصاد

بسبب زيادة أعداد المصابين بكورونا.. ارتفاع أسعار الذهب 1.1 %

السبت 20/يونيو/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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رويترز

ارتفعت أسعار الذهب ، إذ فاقمت زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف من موجة ثانية للجائحة قد تجبر حكومات على فرض إجراءات عزل عام جديدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1740.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1803 بتوقيت جرينتش، في حين جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بارتفاع 1.3 بالمئة إلى 1753 دولار للأوقية.

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كانت الأسعار الفورية للذهب بلغت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2012 إلى 1764.55 دولار.

وجرى الإعلان عن إصابة ما يزيد عن 8.38 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وجاءت اختبارات حوالي 400 عامل إيجابية في مجزر بشمال ألمانيا، فيما أعلنت الصين عن 32 حالة إصابة جديدة يوم‭ ‬الجمعة.

صعدت أسعار الذهب 15 بالمئة منذ بداية العام، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والمستويات غير المسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية، وهو ما قلص عوائد السندات ورفع أيضا المخاوف بشأن التضخم.

ومقابل سلة عملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1913.17 دولار للأوقية ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 813.56 دولار للأوقية، محققا زيادة 0.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.62 دولار، وفي طريقها لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي.

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