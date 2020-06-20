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محافظات

لطمأنة أولياء الأمور..محافظ القاهرة: توفير أعلى درجات الحماية للطلاب في امتحانات الثانوية غدا

السبت 20/يونيو/2020 - 09:44 ص
محافظ القاهرة يطمأن
محافظ القاهرة يطمأن أولياء الامور : توفير أعلى درجات الحماية
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جاهزية مدارس العاصمة لامتحانات الثانوية العامة والتي ستبدأ صباح الغد.

وأكد أنه تم الإنتهاء من تركيب بوابات التعقيم والتطهير الذاتية بجميع اللجان التي ستجرى بها الامتحانات والبالغ عددها ٣١٠ لجنة ، كما أنه تم توفير كواشف درجات الحرارة والكمامات المعقمة ومواد التطهير لتوزيعها على الطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات. 

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وطمأن محافظ القاهرة أولياء الأمور بأن الدولة اتخذت كافة الإجراءات لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب وجميع القائمين على الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم.

وأكد أنه تم الانتهاء من مراجعة معايير الأمن والسلامة للجان والتأكد من الشروط الواجب توافرها فيها  وخاصة توافر التهوية الجيدة بها .

كما ناشد المحافظ أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان مع الالتزام بارتداء الكمامات وتباعد المسافات في حالة التواجد بعيدا عن محيط اللجان.
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