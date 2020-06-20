AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هشوفك من غير كمامة إمتى يا سميحة..صلاح عبد الله يداعب متابعيه عبر إنستجرام

السبت 20/يونيو/2020 - 09:50 ص
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر النجم صلاح عبد الله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة داعب فيها جماهيره .

وظهر صلاح عبد الله فى الصورة من فيلم كلاسيكى حيث استخدم التطبيقات الحديثة لاستبدال نفسه ، وكان معلقا على الصورة "تفتكرى هشوفك من غير كمامة إمتى يا سميحة".

وعلق على الصورة قائلًا:"صباح الخير على عيونكم ماتشوفشي غير الخير"


اقرأ أيضًا:

وكان صلاح عبد الله شارك العام الماضي في مسلسلات: "خط ساخن، هوجان، قيد عائلي، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، وأيام العسل"

كما شارك في أفلام لم تعرض بعد مثل "لص بغداد، خلي بالك من اللي جاي" وأفلام عُرضت "قهوة بورصة مصر، صندوق الدنيا".. كما يحضّر صلاح عبد الله لفيلم "صاحب المقام" المتوقّع عرضه عام 2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هتشموا فين .. رواد تويتر يتفاعلون مع تغريدة صلاح عبدلله

كل سنة وكلنا طيبين.. صلاح عبد الله يهنئ الشعب المصري

صلاح عبد الله ينشر صورة من كواليس اتنين في الصندوق

ركزوا فى الصورة .. صلاح عبد الله يداعب جمهوره على تويتر ..شاهد

سليمان عيد ساخرا من "صلعته": تفتكروا اسم العمل ايه

أحلامي خست وأنا تخنت.. صلاح عبد لله يشعل تويتر بقصيدة جديدة

ترشيحاتنا

رئيس نادى طنطا: رؤساء الأندية وافقوا على منح الأهلي لقب الدوري هذا الموسم.. فيديو

38 % تراجعا في قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وزيرة الصحة: قدرة مواجهة الجسم لفيروس كورونا ضعفت.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

لا نية للتفريط فيه.. مصادر بالأهلي: الجهاز الفني يعول على كهربا الفترة المقبلة

انخفاض بالأسعار.. ننشر سعر الدواجن والبيض اليوم السبت 20 /6 /2020

AdvertisementS

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

38 % تراجعا في قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وزيرة الصحة: قدرة مواجهة الجسم لفيروس كورونا ضعفت.. فيديو

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

حادث مروع بالسعودية.. مصرع 9 أشخاص بينهم 5 من عائلة واحدة

النفط يشعل الشقاق بين مليشيات أردوغان في ليبيا.. واشتباكات عنيفة بين الإرهابيين

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

حكم فوائد البنوك والبوسطة .. الإفتاء: حلال لـ3 أسباب

بعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لمريض كورونا الملقى أمام مستشفى طهطا العام

لأنها من كنوز الجنة.. علي جمعة يوصي بترديد 5 كلمات ويغفلها كثيرون

لا نية للتفريط فيه.. مصادر بالأهلي: الجهاز الفني يعول على كهربا الفترة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستاذ أمراض باطنة: الصلع يزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا

أبيض x أبيض.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بملابس صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها