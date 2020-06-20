هشوفك من غير كمامة إمتى يا سميحة..صلاح عبد الله يداعب متابعيه عبر إنستجرام





وظهر صلاح عبد الله فى الصورة من فيلم كلاسيكى حيث استخدم التطبيقات الحديثة لاستبدال نفسه ، وكان معلقا على الصورة "تفتكرى هشوفك من غير كمامة إمتى يا سميحة".





وعلق على الصورة قائلًا:" صباح الخير على عيونكم ماتشوفشي غير الخير"









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وكان صلاح عبد الله شارك العام الماضي في مسلسلات: "خط ساخن، هوجان، قيد عائلي، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، وأيام العسل"





كما شارك في أفلام لم تعرض بعد مثل "لص بغداد، خلي بالك من اللي جاي" وأفلام عُرضت "قهوة بورصة مصر، صندوق الدنيا".. كما يحضّر صلاح عبد الله لفيلم "صاحب المقام" المتوقّع عرضه عام 2020.



