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محامون متطوعون.. شكاوى القومي للمرأة: فريق عمل لحل أزمات السيدات..فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 11:32 ص
القومى للمرأة
القومى للمرأة
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شيرين عادل
قالت أمل عبد المنعم ، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة ،  إن طبيعة عملنا خدمية للسيدات ، مشيرة إلى أن المكتب يتكون من مجموعة عمل مدرب على شتى المجالات القانونية، النفسية، الاجتماعية.

وأوضحت مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة ، أنه بمجرد تلقى الشكوى من السيدة نعمل على حل أزمتها عن طريق توجيهها للشق المختص سواء قانوني، نفسى.

وأشارت أمل عبد المنعم، إلى أن مجموعة العمل بمكتب شكاوى مجلس المرأة يضم محامون متطوعين لحل أزمة السيدات اللاتي يتقدمن بشكاوى.

ولفتت  مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة ، إلى أن فى حالة مواجهة السيدة لمشكلة اجتماعية يتم توجيهها لمنظمات مجتمع مدنى للوقوف على خطوات حل أزمتها .

وتابعت أمل عبد المنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة  ، أن المجلس أطلق أيضأ خدمة الخط الساخن 15115 للرد على كافة استفسارات السيدات واستقبال شكواهم. 
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