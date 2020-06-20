7 سنوات من قرار المجمع المقدس.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار إعلان البابا كيرلس قديسا





البابا كيرلس اسمه بالميلاد عازر، وولد ببلدة طوخ النصارى بمدينة دمنهور في يوم الجمعة 2 أغسطس سنة 1902، ووالده هو يوسف عطا المحب للكنيسة وناسخ كتبها، وكان يعمل بشركة للملاحة، ثم تقدم باستقالته في يوليو سنة 1927، ودخل دير البرموس، ونال درجة الرهبنة فور قدومه.





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وفي عام 1944 أُسْنِدَت إليه رئاسة دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون بمغاغة بمحافظة المنيا ، وفى نوفمبر عام 1957 ترشح للبابوية وتم اختياره بابا للكنيسة في أبريل عام 1959.





ومن أكثر الأقوال التى اشتهر بها "كن مطمئنا جدا جدا ولا تفكر في الأمر كثيرا بل دع الأمر لمن بيده الأمر"، وهو الرجل الذى أقام علاقات وطيدة من المحبة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وإمبراطور إثيوبيا هيلاسلاسي.