7 سنوات من قرار المجمع المقدس.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار إعلان البابا كيرلس قديسا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت،بتذكار اعتراف المجمع المقدس بقداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من تاريخ باباوات الإسكندرية على الكرسي الباباوي، ومنحه لقب "القديس"،وذلك بقرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 يونيو 2013.
البابا كيرلس اسمه بالميلاد عازر، وولد ببلدة طوخ النصارى بمدينة دمنهور في يوم الجمعة 2 أغسطس سنة 1902، ووالده هو يوسف عطا المحب للكنيسة وناسخ كتبها، وكان يعمل بشركة للملاحة، ثم تقدم باستقالته في يوليو سنة 1927، ودخل دير البرموس، ونال درجة الرهبنة فور قدومه.
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وفي 25 فبراير سنة 1928 سمي بالراهب مينا البراموسى، رسمه الأنبا يؤانس قسًا بعدها بـ3 سنوات، وترك دير البرموس واتجه للدير الأبيض، وقضى أيامه راهبًا متوحدًا في مغارة بالصحرا، بعدها عاش في طاحونة قديمة ومهجورة بمنطقة مصر القديمة، وبدأ يصنع المعجزات لأهل المنطقة.
وفي عام 1944 أُسْنِدَت إليه رئاسة دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون بمغاغة بمحافظة المنيا ، وفى نوفمبر عام 1957 ترشح للبابوية وتم اختياره بابا للكنيسة في أبريل عام 1959.
ومن أكثر الأقوال التى اشتهر بها "كن مطمئنا جدا جدا ولا تفكر في الأمر كثيرا بل دع الأمر لمن بيده الأمر"، وهو الرجل الذى أقام علاقات وطيدة من المحبة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وإمبراطور إثيوبيا هيلاسلاسي.