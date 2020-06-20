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تعليم

رؤساء لجان الثانوية العامة يتلقون تعليمات بضبط النفس في التعامل مع الطلاب.. ومنع حيازة الموبايل مع الملاحظين

السبت 20/يونيو/2020 - 02:14 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع مع رؤساء اللجان
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ياســـمين بدوي
عقد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعا مع رؤساء لجان الثانوية العامة 2020 بالقاهرة، وذلك بمقر مدرسة المجمع الحرفي التابعة لإدارة الوايلي التعليمية اليوم، السبت 20/6/2020
  

جاء ذلك بحضور مجدي الجيار، مدير عام إدارة الوايلي، ورجب عبد الحكيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة (كنترول الخديوية)، وخالد عبد الباري، مدير المركز الرياضي ومشرف الاستراحات.

 
وأوصى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خلال الاجتماع، بضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة، ومنع الغش بجميع صوره والتصدى بكل حزم للغش، وشدد على وضع جدول الامتحان، والتعليمات الامتحانية فى أماكن واضحة باللجنة، وعدم اصطحاب الطلاب والملاحظين وجميع العاملين باللجنة التليفون المحمول، وتنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بتنظيم سير عملية الامتحانات.


ووجه رؤساء اللجان بضبط النفس فى التعامل مع الطلبة واحتواء المواقف المختلفة.


وشدد رجب عبد الحكيم على ضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية، والاتصال بلجنة النظام والمراقبة في أي استفسار يخص الطالب.


وشدد مدير المديرية على الانضباط والالتزام بالمواعيد، والحفاظ على سير اللجان بهدوء ودقة والالتزام بنموذج الإبلاغ اليومي عن الحالات المرضية إن وجد، والتأكد من اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتعقيم الذاتي من بوابة التعقيم بمدخل باب اللجنة، والتأكد من تنفيذ التباعد والحفاظ علي المسافات الآمنة، وتنظيم دخول الطلاب من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة صباحا بعد المسح الحراري، واستلام بوسترات الوقاية الخاصة وتوزيعها علي الطلاب والعاملين في الفناء وتعليقها في اللجان.


وأكد أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومي، وأن صحة أبنائنا هي صحة بلادنا لأنهم مستقبل مصر.
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