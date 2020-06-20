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تعليم

نقيب المعلمين ينعى شهداء الواجب من مراقبي الثانوية العامة بالبحر الأحمر

السبت 20/يونيو/2020 - 03:34 م
نقيب المعلمين
نقيب المعلمين
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ياســـمين بدوي
نعى خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، شهداء الواجب، مراقبي الثانوية العامة؛ إثر حادث انقلاب أتوبيس نقل خاص بمدينة الشلاتين، حيث كانوا في طريقهم لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر؛ لمشاركتهم فى أعمال الملاحظة بلجان الثانوية العامة.

وأبدى نقيب النقابة العامة للمهن التعليمية، أمنيته بالشفاء العاجل للمصابين.   

ووجه "الزناتى"، بسرعة تحرك رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر لتقديم المساعدة إلى أسر المتوفين.

وأكد نقيب المعلمين، توفير الدعم الكامل لجميع المعلمين المصابين فى حادث السير، ومتابعة حالتهم الصحية لحين خروجهم من المستشفى .

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، خروج جميع المعلمين المصابين في حادث انقلاب الميكروباص من مستشفى الشلاتين، ما عدا الأستاذ محمد أحمد ناجي عضو لجنة الإدارة بقطاع أسيوط.

وأوضحت المديرية أن هذا العضو المذكور مازال قيد العلاج بمستشفى الشلاتين، وجارٍ المتابعة من السيد الأستاذ هشام منير مدير مديرية التربية والأستاذ حمام خير مدير إدارة الشلاتين التعليمية.
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