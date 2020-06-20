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فن

كل سنة وأنت طيب يا غالي.. ويزو تهنئ أحمد مكي بعيد ميلاده

السبت 20/يونيو/2020 - 04:02 م
زيزو و احمد مكي
زيزو و احمد مكي
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محمد بدران
حرصت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر، على تهنئة الفنان احمد مكي بعيد ميلاده الموافق أمس الجمعة 19 يونيو.

ونشرت ويزو مقطع فيديو لأحد اغاني احمد مكي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "كل سنه وانت طيب ياغالي وعقبال مليون سنه وكل سنه تبقي احلي من اللي قبلها ان شاء الله ❤️❤️❤️❤️❤️".

يشار إلى أن الفنان أحمد مكي، احتفل امس الجمعة الموافق 19 يونيو، بعيد ميلاده الـ 42، بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني.

وكانت آخر أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

وينتظر أحمد مكى قرارات الحكومة لعودة النشاط المسرحي من جديد؛ لعرض مسرحيته الجديدة "حزلقوم"، التي كان مقررًا عرضها على مسرح كايرو شو.


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