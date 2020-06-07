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فن

ويزو ترقص على أغنية أنا طبعي كدة .. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:34 م
ويزو
ويزو
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اسماء الحسيني
شاركت الفنانة ويزو بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" . 

وظهرت ويزو فى الفيديو وهى ترقص على اغنية "انا طبعى كده " للفنانة نيكول سابا ،والمشهد الذى نشرته أُخذ من "مسرح مصر "

يذكر ان ويزو شاركت في بطولة مسلسل رجالة البيت لرمضان الماضى 

وتدور أحداث مسلسل "رجالة البيت" تدور فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات .

مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على اسمائهم وسيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.
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❤️❤️❤️❤️

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