AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الريال الإيراني يهبط لأدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار

السبت 20/يونيو/2020 - 07:07 م
الريال الايراني
الريال الايراني
Advertisements
رويترز
سجل الريال الإيراني يوم السبت أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار في السوق غير الرسمية بعد يوم من تعرض طهران للتوبيخ من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مما زاد من الضغوط الناجمة عن العقوبات الأمريكية وتفشي فيروس كورونا.

وبلغ السعر المعروض للدولار 193 ألفا و300 ريال مقابل 188 ألفا و200 ريال يوم الجمعة، وفقا لموقع بونباست.كوم الذي يتابع السوق غير الرسمية. وذكرت صحيفة دنيا الاقتصاد اليومية أن سعر الدولار بلغ 190 ألفا و800 ريال.

اقرأ أيضا:

كان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، قد طالب إيران يوم الجمعة بالكف عن منع مفتشي الوكالة من دخول موقعين نوويين قديمين، مما زاد من الضغوط الدبلوماسية على طهران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من اتفاق دولي يهدف إلى كبح برنامج إيران النووي في مايو أيار 2018 وأعاد فرض العقوبات التي تعصف باقتصادها.

وتعمقت الأزمة الاقتصادية في إيران بفعل انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني إن الأثر النفسي لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الريال مبالغ فيه وإن الاقتصاد الإيراني يمكن أن يتكيف مع الضغوط الإضافية.

وأضاف في منشور على انستجرام ”الظروف التي تسبب فيها (فيروس) كورونا والضغط المؤقت على سوق الصرف الأجنبي... والجو النفسي الناجم عن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا يعطي إشارة خاطئة“.

وتابع قائلا ”على الرغم من عائدات النفط المحدودة فإن ميزان النقد الأجنبي للبلاد جيد وسيستمر البنك المركزي في تقديم العملة المطلوبة... على الرغم من الضغوط الأمريكية المستمرة“.

وفقد الريال نحو 70 بالمئة من قيمته على مدى عدة أشهر حتى وصل إلى 190 ألفا مقابل الدولار في سبتمبر أيلول 2018 وسط طلب كثيف على الدولار بين الإيرانيين الذين خشوا أن تتقلص صادرات إيران النفطية وأن يتأثر اقتصادها بشدة بسبب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطاقة الذرية: تحقيقات برنامج إيران النووي مبنية على معلومات استخباراتية موثقة

إيران تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إصدار قرارات ضدها: النتائج ستكون عكسية

تصعيد متبادل.. دول أوروبية تجهز توبيخا دبلوماسيا لإيران.. وطهران تبحث الرد

يمكن التوصل لاتفاق.. إيران تتراجع أمام وكالة الطاقة الذرية

الريال الإيراني يهبط لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2018 أمام الدولار

خطة للتعامل مع إيران.. وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجتمعون اليوم

ترشيحاتنا

تقرير تونسي يكشف سبب تعطل انضمام حمزة المثلوثي إلى الزمالك

لو بتعاني من السمنة .. 5 حلول طبيعية للتخلص منها في أقل من شهر

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ

بعد تغيير ملامحها.. أجرأ 10 فساتين تبرز جمال حلا شيحة .. شاهد

الجيش يحمي ولا يهدد.. 20 رسالة من الرئيس السيسي خلال تفقد المنطقة الغربية العسكرية

لينين الرملى وجودة عبد الخالق وأحمد مرسي.. إعلان أسماء الفائزين بجوائز النيل

AdvertisementS

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

الرئيس السيسي: مصر حريصة على التعامل في ملف سد النهضة بالتفاوض

لمدة 3 سنوات.. آري بابل يعلن توقيعه لـ الزمالك رسميا

الأزهر ينعى ضحايا حادث حلايب ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين

استدرجها وتعدى عليها جنسيا.. بقال يعتدي على طفلة بالزقازيق

شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

لتأمين امتحانات الثانوية العامة.. الصحة: كواشف حرارية لقياس درجات الحرارة للطلاب..الدفع بـ 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين اللجان

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

ينضم للتدريبات.. الأهلي يصعد الفيراري للفريق الأول

سرت تبعد ألف كيلو متر عن حدودنا .. أحمد رفعت: الرئيس وضع خطوطا حمراء لا يجوز تخطيها

طفل بحجم ريموت التليفزيون .. أغرب حالة ولادة في التاريخ .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ محبى السوشي.. نصائح هامة يجب اتباعها عند تحضيره فى المنزل

بـ الأحمر القصير.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن رشاقتها

نجاح جديد .. علاج Verzenio لتقليل معدلات الوفاة بالسرطان