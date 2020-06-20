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تعليم

محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية بلجان امتحانات ثانوية عامة|صور

السبت 20/يونيو/2020 - 08:10 م
محافظ قنا يتابع الاستعدادات
محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية بعدد من لجان امتحانات
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يوسف رجب
 أجرى اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة، تابع خلالها استعدادات وجاهزية اللجان للامتحانات المقرر لها أن تبدأ غدًا الأحد 21 يونيو.

رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و كمال شلبي السكرتير العام والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

 تفقد محافظ قنا، عدد من لجان الامتحانات بمدينة قنا شملت" مدرسة السيدة زينب الثانوية – مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية – مدرسة ابوبكر الصديق الثانوية – مدرسة ابوبكر الصديق الابتدائية"، واطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان والتأكيد على توافر وسائل الإنارة والتهوية الجيدة والتأكد من نظافة اللجان وتعقيمها وتطهيرها.

و وجه محافظ قنا، بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتطهير يوميا، كما اطمأن علي تشغيل بوابات التعقيم بكافة اللجان وتسليم أدوات مكافحة العدوى لتوزيعها على الطلاب عند دخولهم لأداء الامتحان.

 من جانبه أكد الدكتور صبري خالد علي تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم وربطها بكافة الادارات التعليمية لمتابعة سير عملية الامتحانات بمختلف اللجان ، بالإضافة إلى ربطها بغرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان المحافظة لاستقبال الشكاوى ورصد أي معوقات لسرعة التعامل معها وحلها على الفور بما يضمن انتظام سير الامتحان.

 جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا لهذا العام يبلغ  17 ألفا و 821 طالبا وطالبة موزعين على 65 لجنة رئيسية، تضم 1273 لجنة فرعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة على 14 طالبا وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

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محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية بلجان امتحانات ثانوية عامة|صور
محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية بلجان امتحانات ثانوية عامة|صور
محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية بلجان امتحانات ثانوية عامة|صور
محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية بلجان امتحانات ثانوية عامة|صور
محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية بلجان امتحانات ثانوية عامة|صور
محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية بلجان امتحانات ثانوية عامة|صور
محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية بلجان امتحانات ثانوية عامة|صور
محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية بلجان امتحانات ثانوية عامة|صور
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