نهر النيل دولي.. مفيد شهاب:على مجلس الأمن منع إثيوبيا من اتخاذ أي قرارات أحادية

قال مفيد شهاب استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن القانون الدولي وضع قواعد لاستغلال الأنهار الدولية وثرواتها .





وأضاف مفيد شهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن نهر النيل نهر دولي وليس محليا.





وأكمل :" الوضع الطبيعي في ضوء الطلب الذي تقدمت به مصر أمس إلى مجلس الأمن، فإنه على مجلس الأمن ان يعقد جلسة طارئة سريعة لبحث الطلب المصري ".





وتابع، مصر تطلب من مجلس الأمن من أجل حل النزاع حول سد النهضة وأن يطلب ضرورة الانخراط في طريقة ودية لحل الازمة ".





ولفت استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إلى أنه على مجلس الأمن منع إثيوبيا من اتخاذ أي قرارات أحادية ".



