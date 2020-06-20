AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نهر النيل دولي.. مفيد شهاب:على مجلس الأمن منع إثيوبيا من اتخاذ أي قرارات أحادية

السبت 20/يونيو/2020 - 08:31 م
مفيد شهاب
مفيد شهاب
Advertisements
هاني حسين
قال مفيد شهاب استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن  القانون الدولي وضع قواعد لاستغلال الأنهار الدولية وثرواتها .

وأضاف مفيد شهاب  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن   نهر النيل نهر دولي وليس محليا.

 وأكمل :"  الوضع الطبيعي في ضوء الطلب الذي تقدمت به مصر أمس إلى مجلس الأمن،  فإنه على مجلس الأمن ان يعقد  جلسة طارئة سريعة لبحث الطلب المصري ".

وتابع،  مصر تطلب من مجلس الأمن من أجل  حل النزاع حول سد النهضة وأن يطلب ضرورة الانخراط في طريقة ودية   لحل الازمة ".

ولفت استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إلى أنه على مجلس الأمن  منع  إثيوبيا  من  اتخاذ أي قرارات أحادية ".

وأكمل مفيد شهاب:"  مطلوب من مجلس الأمن  جعل  كافة الأطراف تحترم الأطراف القوانين الدولية والأنهار الدولية ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير قانوني: مبدأ السيادة الإثيوبي على نهر النيل لا سند له في القانون الدولي.. فيديو

أحمد موسى منفعلا: مياه نهر النيل خط أحمر.. فيديو

للصبر حدود.. دفاع النواب: مصر تتبع سياسة النفس الطويل بشأن سد النهضة

علاء عابد : لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة يؤكد تمسكها بالحلول الدبلوماسية

برلمانية المؤتمر تحذر إثيوبيا من اتخاذ خطوات أحادية بشأن سد النهضة

مفيد شهاب: إحالة مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن استكمال للتفاوض.. فيديو

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و89 وفاة

فيديو جراف.. أردوغان يحرض أنصاره على مصر

حق حبيشة فين.. شهيد شهامة جديد تدخل لفض مشاجرة طلع جثة .. وأسرته: قلبه طلع بره جسمه.. فيديو وصور

قرار عاجل من التعليم بشأن طلاب الثانوية العامة بمدينة بيلا بكفر الشيخ

عائلتى الصغيرة.. شريف منير يظهر بصحبة أسرته.. شاهد

لا مساج أو تنظيف بشرة.. صالونات الحلاقة بالسعودية تستعد للعودة

AdvertisementS

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

التدخل التركي الاستعماري مرفوض .. عبد الستار حتيتة: متحدث القبائل الليبية أمام السيسي من قبيلة عمر المختار.. فيديو

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

بعد الشفاء من كورنا.. طبيبة توجه رسالة هامة للمواطنين

الرئيس السيسي: مصر حريصة على التعامل في ملف سد النهضة بالتفاوض

فيديو جراف.. أردوغان يحرض أنصاره على مصر

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

الأزهر ينعى ضحايا حادث حلايب ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين

شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

عائلتى الصغيرة.. شريف منير يظهر بصحبة أسرته.. شاهد

ديالا مكي.. حبيبة أحمد فلوكس تفاجئ متابعيها على انستجرام

أحمد موسى: مليشيا السراج وأردوغان لن يستطيعوا الاقتراب من سرت والجفرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية .. حبيبة أحمد فلوكس في أحدث جلسة تصوير

بفستان السندريلا.. ريا أبي راشد تخطف قلوب متابعيها بهذه الإطلالة

بفستان أسود.. أحلام تبرز رشاقتها بإطلالة جديدة .. شاهد