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تعليم

قبل ساعات من ماراثون الثانوية العامة بدمياط.. خطة صحية لسلامة الطلاب والمراقبين

السبت 20/يونيو/2020 - 10:32 م
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
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زينب الزغبي
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، عن إتمام كافة الاستعدادات و جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة و الأزهرية و المقرر إنطلاقها صباح غدا الأحد.

 مضيفة أنه وخلال الساعات القليلة الماضية تم تكثيف المرور على جميع اللجان للتحقق من تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك إنشاء مظلات للاستراحات الخاصة بالطلاب قبل وأثناء اللجان ووضع بوابات التعقيم.

نوهت المحافظ إلى أنه ووفقًا لتوصيات الاجتماع التنسيقى المُنعقد الأسبوع الماضي تم الانتهاء من كافة بنود الخطة الخاصة باستعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة و الأزهرية  وكذا تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بداخل ومحيط اللجان  وكذا تجهيز غرف العزل والكشف الطبى لاستخدامهم فى حال ظهور أية أعراض على الطلاب، لافتة أيضًا وضع خطة تنظيمية ووقائية لتسهيل دخول الطلاب اللجان وقياس درجة الحرارة لهم و كذا التأكيد على الالتزام بإرتداء الكمامة الواقية والحفاظ على المسافات الآمنة ... 
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وفى سياق متصل، ناشدت الدكتورة منال عوض أولياء الأمور بعدم التزاحم بمحيط اللجان حفاظا على سلامتهم و سلامة أبنائهم... 

والجدير بالذكر أنه سيؤدى ١٠٢٥٣ طالب وطالبة بالشعبتين العلمية و الأدبية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك بعدد ٤١ لجنة موزعة بمراكز ومدن المحافظة..
قبل ساعات من ماراثون الثانوية العامة بدمياط.. خطة صحية لسلامة الطلاب والمراقبين
قبل ساعات من ماراثون الثانوية العامة بدمياط.. خطة صحية لسلامة الطلاب والمراقبين
قبل ساعات من ماراثون الثانوية العامة بدمياط.. خطة صحية لسلامة الطلاب والمراقبين
قبل ساعات من ماراثون الثانوية العامة بدمياط.. خطة صحية لسلامة الطلاب والمراقبين
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