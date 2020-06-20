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رياضة

رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية: الأندية لن تتحمل تكاليف المسحات الطبية للاعبين.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 11:59 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن الإجراءات الطبية التي ستتبع خلال الأيام المقبلة لإجراء المسحات لـ جميع لاعبي الدوري المصري استعدادًا لاستئنافه يوم 25 يوليو المقبل.
وأكد محمد سلطان في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن هناك 5 أندية ستخضع غدا للمسحة الطبية الأولي ثم يوم الاثنين 5 أندية أخري مشددًا على ان سلبية النتائج لا تعني مطلقا عدم إجراء المسحة الثانية او التخلي عن الإجراءات الاحترازية في تقييم الملاعب أو الأندية 


وأضاف محمد سلطان أن الاتحاد قام بتوزيع الدليل الطبي على كافة أندية الدوري المصري

وأكمل أن الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني وأشرف صبحي وزير الرياضة عقدا جلسة واتفقا على تحمل تكاليف المسحات الطبية للأندية مشددا على أن الأندية لن تتحمل مبالغ مالية لإجراء المسحة الأولي أو الثانية.
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