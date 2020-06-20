رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية: الأندية لن تتحمل تكاليف المسحات الطبية للاعبين.. فيديو

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في

الاتحاد المصري

لكرة القدم عن الإجراءات الطبية التي ستتبع خلال الأيام المقبلة لإجراء المسحات لـ جميع لاعبي الدوري المصري استعدادًا لاستئنافه يوم 25 يوليو المقبل.