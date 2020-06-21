امتحانات الثانوية العامة 2020 .. الطلاب يمتحنون اللغة العربية اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة

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ومن المقرر أن يبلغ عدد أسئلة كراسة امتحان اللغة العربية 50 سؤالا ، مطلوب الاجابة عليها في خلال 3 ساعات فقط ، ويبلغ عدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وتبلغ الدرجة الكلية لـ إمتحان اللغة العربية 80 درجة.





وكان قد وجّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة مصورة جديدة لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات قليلة من امتحانات الثانوية العامة 2020 .